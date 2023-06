Sergio Ramos se reconcilia con Florentino Pérez acercando al nuevo Benzema: palo de época al PSG

Cuando una leyenda del fútbol mundial en activo habla, el resto de jugadores escuchan o al menos deberían hacerlo, y Sergio Ramos, un jugador directo y con una carrera envidiable, ha hecho justo eso, opinar de un objetivo del Real Madrid de cara al mercado de fichajes, de Harry Kane, jugador que se le antoja complicado a Florentino Pérez pero por el que el Madrid va a luchar por dos motivos: es el mejor recambio posible a Benzema y para tal función es el favorito de Carlo Ancelotti.

El camero, ya confirmada su marcha de PSG, lanzó una ayuda al mandamás blanco en sus negociaciones con Daniel Levy y el Tottenham con respecto a un Harry Kane que también está en la agenda del Paris Saint-Germain y en la mente de Nasser Al-Khelaïfi como 9 de referencia. Pero en este sentido, a Ramos le pesa el pasado blanco y no lo duda: “mi consejo para cualquier jugador es que no rechace la oportunidad de jugar en el Real Madrid, es un club especial que sabe cómo ganar”, dijo en The Mirror el español con respecto al interés blanco en el internacional británico.

Ramos entró al trapo y alabó las virtudes de Kane, un perfecto sustituto para Benzema, argumentando que además de tener un físico imponente, posee las virtudes técnicas de un crack. A la vez, avisó a Kane sobre el peso que caerá sobre sus hombros si es designado como el recambio de Benzema, un jugador para Ramos “insustituible”. En base a ello, comentó que el club merengue posee una presión añadida y que “no todo el mundo puede jugar en el Real Madrid, ya que hay mucha presión y expectativas, por lo que debe ser el jugador adecuado”.

A estas alturas de la película, el Madrid da sus primeros pasos en este asunto y ya fórmula una propuesta atractiva para spurs y el mismo jugador por tres temporadas y más de 11 millones de sueldo por campaña, lo que le convertiría en el referente de presente y futuro en la casa blanca. El jugado inglés y su entorno no se han pronunciado al respecto de este repentino interés procedente de Chamartín, pero fuentes cercanas al jugador aseguran que le entusiasma la idea.