El bombazo del PSG para sustituir a Sergio Ramos hiere de muerte al gigante de la Premier League

La salida del Paris Saint-Germain de Sergio Ramos ha sido un tanto extraña, básicamente porque ha sido de lo poco bueno del equipo en los trances peliagudos de competición en esta ardua campaña, sin embargo, el acuerdo de ruptura ya es un hecho y a la espera de saber qué ocurrirá con algunos miembros de la plantilla, entre ellos Presnel Kimpempe y la llegada de Milan Skriniar, las últimas novedades en la zaga apuntan en una clara dirección, hacia el central clave en el Arsenal.

Seguro que a Mikel Arteta no le hace ninguna gracia el interés manifiesto del PSG en Gabriel Magalhaes, su referencia a lo largo de esta brillante temporada (pese a que no hayan caído títulos a Londres). El conjunto francés, pendiente de una renovación profunda, que ya ha afectado a Ramos o a Leo Messi, ambos confirmados como bajas en el club de cara a la nueva temporada, sigue a la vez observando nuevos referentes en el equipo.

La idea es no solo renovar la plantilla, sino darle más juventud y aire renovado, siendo Magalhaes una pieza objetivamente muy positiva en este sentido para la dirección deportiva del PSG. A sus 25 años, el de São Paulo no es que haya sido una pieza clave en el Arsenal esta temporada, es que directamente ha sido decisivo en cada partido. No en vano, el paulista ha jugado todos los partidos y prácticamente todos los minutos (a excepción del choque de vuelta ante el Bodo Glimt) de su equipo esta campaña.

Con un valor de tasación de 50 millones de euros, en Francia aseguran que el gigante y campeón de la Ligue 1 podría hacer una oferta que ronde esa cifra por el pilar de los gunners como recambio de oro de Sergio Ramos, lo que seguramente pondría en la rampa de salida alguna pieza de la actual plantilla parisina. Con todo, en Inglaterra aseguran que los londinenses, renovados por los ingresos de la Champions League, no venderán a uno de sus pilares ‘tan barato’ y pedirían una cantidad mayor.