Shakira, Koundé, Xavi y un fijo de ‘La Roja’ dan la patada a Piqué

Cómo puede cambiar la vida, especialmente en el fútbol, en un viraje del destino, de una temporada a la siguiente. Para Gerard Piqué esos acontecimientos quizá hayan sucedido demasiado rápido y le pillen a contrapié, y eso que Xavi, su primer y más acusado problema, le avisó antes de tiempo de que su pérdida de estatus en el equipo sería total en la 22/23. Sin embargo, la ruptura sentimental del central con Shakira, la llegada de jugadores como Jules Koundé y Andreas Christensen y la promesa de un fichaje, un fijo de La Roja, que termine de lapidarlo, ahora si recrudecen su situación.

Dicen en el club, que ha dejado que el central muera a manos de los leones del círculo mediático tras sus fallos ante el Inter de Milan, que Piqué no ha sido fiel a su palabra de echarse a un lado cuando la entidad y el equipo lo necesitará. Comentan que ese momento es ahora, cuando lo económico amenaza a la entidad y lo deportivo echa gasolina a las llamas. Pero la normativa de LaLiga ampara al central, que se aferra a su contrato millonario, una auténtica losa salarial para el Barça. Del ataque del club a las viejas vacas sagradas, Piqué se lleva la peor parte.

Por otro lado, el campeón del mundo con España se ha echado a un lado en lo mediático al perder su titularidad, sobre todo debido a sus problemas sentimentales con Shakira, la estrella planetaria colombiana de la canción. Este aspecto, aunque no se reconozca, ha afectado al jugador y, en cierta forma, al Barça, que quiere evitar esas distracciones. Aunque, no obstante, el gran problema de Piqué son las decisiones del entrenador de dejarlo fuera, como quinto central en discordia, y los nombres que surgen para darle la patada fuera del club no ayudan.

Fuentes cercanas al jugador aseguran que está tocado, ya que su intención en el futuro era ser mandatario culé y esta situación no ayuda en su imagen para con los socios. Asimismo, Jules Koundé y Andreas Christensen en el presente, como fichajes que le han relegado a la quinta opción en defensa (Araújo y Eric García son los otros dos), e Íñigo Martínez en la temporada que viene, ese fijo de La Roja que ya negocia con el Barça para la temporada que viene (acaba contrato con el Athletic), son las estrategias firmes del Barça para echar definitivamente a Piqué de la entidad y librarse de su sueldo. Lo cierto es que Piqué puede quedarse si así lo desea hasta junio de 2024, ya que, como os decimos, la normativa de LaLiga se lo permite, es más Laporta afirmó que lo aceptaban “deportivamente”, pero en can Barça no se lo están poniendo fácil para resistir la presión.

Dicho lo cual, si hay un maestro de gestionar estas situaciones ese es Gerard Piqué.