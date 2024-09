Simeone no duda: el fichaje estrella de 75 M del Aleti al banco; nuevo compañero para Griezmann

El Atlético de Madrid recupera a los futbolistas argentinos que fueron convocados para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En ese marco, Diego “Cholo” Simeone tiene decidido darle descanso a varios de ellos debido a la gran cantidad de minutos que disputaron con la Selección Argentina.

Según informó diario Marca, el técnico del Aleti tiene decidido que Julián Álvarez no será de la partida en el próximo encuentro por La Liga ante el Valencia.

❝Estoy muy contento e ilusionado. Con las expectativas muy altas❞.



— Julián Alvarez 🎙 pic.twitter.com/XIFWGHokXW — Atlético de Madrid (@Atleti) August 13, 2024

El Cholo quiere administrar los minutos de juego de la Araña, teniendo en cuenta el exigente calendario que tendrá por delante el Colchonero. Lo mismo haría con el noruego Alexander Sørloth.

Es importante aclarar que, desde su llegada, el exdelantero del Manchester City disputó cuatro partidos con el rojiblanco y todavía no pudo marcar ni goles ni asistencias.

Banca para Julián

Jorge Resurrección, más conocido como Koke, brindó una conferencia de prensa después del entrenamiento del jueves y se refirió al nivel de Julián Álvarez desde que se puso la camiseta del Colchonero. “Julián Álvarez todavía se está adaptando. Ojalá mantenga el nivel que todos sabemos que puede dar y ojalá dé muchas alegrías a los atléticos”, explicó.

En ese sentido, comentó: “Ha sido un mercado muy bueno para el club, ha hecho un esfuerzo muy grande para traer a jugadores de mucho nivel”.

A su vez, el capitán del Aleti se refirió al poco tiempo de descanso que tendrá la plantilla con el inicio de la Champions League. “Obviamente como futbolista me gusta descansar, yo no soy el que pone los horarios. Me intento adaptar. No es excusa. Tenemos 48 horas menos de descanso. Esta vez nos ha tocado a nosotros. Ojalá que no vuelva a ocurrir porque para un mayor espectáculo necesitamos un mejor descanso”, completó.

Oportunidad para Ángel

El futbolista que tiene más chances de acompañar a Antoine Griezmann en el ataque en el partido ante Valencia es el argentino Ángel Correa, que viene mostrando buenas actuaciones en lo que va de la temporada.