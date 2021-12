Simeone, raudo y veloz con el chollo: relevo para Renan Lodi a coste 0

El mercado de fichajes invernal está cada vez más cerca de volver a abrir su ventana y son muchos los jugadores cuyo contrato finaliza en junio los que no descartan adelantar un cambio de aires a enero. Eso sí, las dificultades económicas derivadas de la pandemia está privando a muchos colosos europeos de reforzarse de la forma deseada y de ahí que algunos de esos movimientos no se certificarán hasta que finalice el curso y, por ende, esos futbolistas cambien de destino a coste cero.

En este sentido, el Cholo Simeone ya ha fijado uno de sus próximos movimientos, el cual está cerca de catalogarse como una auténtica ganga: Reinildo Mandava. El lateral izquierdo del Lille lleva varias campañas rindiendo a un nivel excelso en el conjunto francés y, dado que finaliza contrato en el próximo mes de junio, se ha colado en la lista de alternativas que baraja el Atlético de Madrid para reforzar dicha posición. Precisamente ese carril esta temporada está siendo uno de los puntos débiles del equipo ya que Renan Lodi, el teórico titular, ha generado algunas dudas defensivas que la ausencia de un relevo natural no ha pedido subsanar.

Simeone ha utilizado a Mario Hermoso en más de una ocasión en esa parcela para contrarrestar esa debilidad defensiva, pero aun así el porteño quiere contar con un recambio natural para el brasileño que, además, tiene algunas ofertas para abandonar el conjunto rojiblanco tras la finalización del presente curso.

En lo que concierne al lateral del Lille, Mandava es un jugador con condiciones similares a las de Renan Lodi, pero con mucha más firmeza defensiva a la hora de desbaratar las acometidas rivales. Eso sí, aunque sus credenciales defensivas no son nada despreciables, su punto fuerte mira a la parcela ofensiva ya que el mozambiqueño se suma continuamente a los ataques del equipo en el carril izquierdo, algo que hace del africano un futbolista sumamente interesante y completo.