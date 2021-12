Sin Bale, Vini y Hazard, Ancelotti afronta la situación más incómoda

Está claro que el estatus ganado durante años sobre el césped, amén de las grandes inversiones realizadas, son intereses prioritarios en transatlánticos de la profundidad del Real Madrid, pero si hay un factor que ha hecho al club blanco a lo largo de la historia un equipo con identidad y poderoso, seguramente por encima del resto, ese ha sido precisamente el que representan los jugadores de la cantera, los jóvenes talentos que se han criado en La Fábrica y a los que Carlo Ancelotti tiene más que descuidados, tanto en LaLiga como en la Champions League.

A excepción de Dani Carvajal o Lucas Vázquez, que ya son jugadores contrastados, y sin contar a Nacho, que también lo es pero no juega (misteriosamente ha desaparecido totalmente del protagonismo merengue), hay que decir que Carletto no mira a los canteranos cuando ha de hacer un cambio o realizar una rotación; es más, hay algunos que ya se habían ganado contar con oportunidades de peso y ni siquiera han aparecido a lo largo de la temporada.

Cierto es que Miguel Gutiérrez comenzó en algunos partidos como titular y contó con minutos en el arranque, pero el míster lo ha fulminado, incluso introduciendo a Marcelo por delante de él, ya que Ferland Mendy es indiscutible en el costado izquierdo. Pero si Miguel ha entrado poco en el equipo, qué decir del internacional Sergio Santos, que apenas sí ha jugado 10 minutos con el primer equipo (lo hizo ante el Mallorca) o el propio Sergio Arribas, sin oportunidad alguna pese a que Zidane lo utilizó con cierta asiduidad la campaña precedente.

Aunque en este aspecto si hay que hablar de un jugador de la casa de una enorme clase, que además estaba llamado a tener protagonismo por ser el único recambio natural de Casemiro y que sin embargo está inédito esta campaña ese es Antonio Blanco, al que Carlo Ancelotti no da ninguna bola. El de Montalbán ha dejado una impronta honda en la cantera y en las categorías inferiores de España pero por alguna razón no entra en los planes de un Carletto que se está convirtiendo en el azote de la cantera madridista: nadie promociona, no prueba a ningún jugador joven y eso que en algunos partidos deja ir muchas opciones de cambio. Con el italiano la cosa está clara: La Fábrica no cuenta, no suma, ¿no interesa?