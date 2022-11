Sorpresa en el Barça: Laporta le anuncia a Xavi qué hará en el mercado

Queda un tramo importante aún de noviembre y parte de diciembre, con un Mundial por medio, para que llegue el mercado de fichajes invernal pero el Barcelona ya se sitúa en un escenario que es el más realista para su actual situación financiera, y que, al menos en este sentido, alivia a Joan Laporta y su gestión al frente del club. Dicho lo cual, seguramente el planteamiento no guste tanto a Xavi Hernández, como es la imposibilidad de afrontar fichajes de calado en el próximo mes de enero.

Vaya por delante que incorporar a grandes jugadores, como son Youri Tielemans, Ilkay Gundogan o Bernardo Silva -que son algunos de los nombres que suenan en can Barça- en el mes de enero, con la competición ya iniciada y sin estar los culés en octavos de final de la Champions League, ya es de por sí una tarea complicada, pero es que las reglas de LaLiga aún lo hacen más difícil.

Así lo dejó entrever el propio Joan Laporta en Mundo Deportivo al respecto de lo manifestado por el mandamás de la competición hispana, Javier Tebas, sobre su decisión de que un club no pueda gastar más del 25% de lo ahorrado, lo que deja a la entidad blaugrana sin margen en la ventana de invierno. “Según las reglas del 'fair play' financiero de la liga española, no podemos fichar", comentó en el citado medio el máximo gestor del Barça.

Es verdad que el Barça no se da por vencido y espera “hacer más flexibles” las reglas de LaLiga; lucha en la que no esperan ganar pero en la que no están solos, con aliados como un Atlético de Madrid, que se ha visto seriamente perjudicado por sus traspiés europeos, o el Real Betis, atenazado por sus salarios. Con todo, si nos ceñimos a la situación actual planteada por el Campeonato Nacional de Liga y por Tebas, el Barça es uno de esos conjuntos que deberá tirar con lo puesto hasta junio. Sobre ello, ni que decir tiene que Xavi cruza los dedos con respecto a Qatar, para que no se lesionen sus piezas más importantes, que en la cita catarí son numerosas y varias de ellas, como Ronald Araújo o Jules Koundé, serían reincidentes.