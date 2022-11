Pep tritura a Klopp, y su as, al City: fuga épica y Xavi se ilusiona

El final de Ilkay Gundogan en el Manchester City parece una evidencia que las dos partes, el jugador alemán y el club inglés, manejan en torno al término de la presente campaña, por eso cobra especial importancia cuál puede ser el destino del genial futbolista turco-alemán a partir de que finalice la campaña 22/23. Y si bien había aparecido el Liverpool en el horizonte, el adiós del jefe de la medular citizen toma una nueva vía: el Barcelona de Xavi Hernández.

Se ha tomado en consideración que el técnico alemán del Liverpool ha tenido bajo su mando a Gundogan en su etapa en el Borussia Dortmund como posible salida para el crack, siendo esta relación muy buena y por tanto beneficiosa a la hora de buscar, como decimos, un destino al futbolista alemán, sin embargo el jugador dejó claro que eso no ocurrirá, y no por el míster, sino por respeto a sus propios aficionados citizens.

“Creo que puedo descartar que eso suceda", comentó Gundogan en una entrevista con el diario alemán , donde dio los motivos de la negativa al equipo de Anfield: "Todos saben cuánto me gusta y aprecio a Klopp, pero he estado en el City durante algunos años. ¿Y ahora, como capitán del City, puedo ser rival con el Liverpool? No, no puedo imaginarlo”, argumentó. Por tanto, tocada y hundida la opción de vestirse de rojo. No así la blaugrana.

Por un lado, el City sabe que Gundogan acaba contrato sin embargo se lo quieren tomar con calma; pero tanta que puede costarles caro, ya que hay equipos grandes que quieren contratarlo por más de una temporada -esa es la propuesta oficiosa del City- y con cartel de estrella. Y el Barça está el primero de la lista en este aspecto, hasta el punto de que puede haber tentado ya lo suficiente el as skyblue como para conseguir su OK. ¿La razón? Gundogan le encanta a Xavi y Busquets no será renovado; con Frenkie de Jong, Pedri y Gavi complementándole, el Barça puede formar una medular de enorme talento.

De modo que, en cierta forma, el City ya lucha, sin saberlo, contra el Barça, que da peso prioritario al jugador alemán.