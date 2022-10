Sorpresón de Florentino: el 9 que jubilará a Benzema gusta a Vinicius

Viene sonando con fuerza la posibilidad de que Karim Benzema se irá del Real Madrid en 2024. Tras toda una vida en el conjunto blanco, la veteranía del delantero francés parece estar comenzando a pasar factura y por ello Florentino Pérez ya está mirando diferentes posibilidades para suplir su adiós.

Eso sí, lo que es una realidad es que Benzema termina contrato con el Real Madrid en 2023 y aún no ha renovado, otro motivo por el que el próximo verano Florentino podría realizar un gran desembolso para cerrar la incorporación de su plan B sorpresa, el cual deja a Erling Haaland y Kylian Mbappé sin opciones de llegar al club en el mencionado lapso estival, aunque en un futuro todo podría darse: Gabriel Jesus, la novedad en la lista de prioridades.

Tal y como ha afirmado el prestigioso diario inglés de The Sun, el Real Madrid planea presentar una oferta por el delantero paulista del Arsenal conforme finalice el presente curso e independientemente de si Karim ha renovado su contrato con el club o no. Es cierto que el '9' de 25 años llegó al Emirates Stadium hace escasos meses y su rendimiento está siendo muy bueno, motivo que podría impedir su llegada a Madrid, pero una suculenta oferta de Florentino, la cual ronde los 65 millones, podría contar con el visto bueno de un Mikel Arteta que está extrayendo el mayor rédito de las cualidades de su delantero.

Eso sí, el que parece estar encantado con esta posibilidad es Vinicius JR. A pesar de que el brasileño y Karim Benzema guardan una relación muy especial dentro y fuera del terreno de juego, la llegada de Gabriel Jesus, un hombre a quien conoce a las mil maravillas fruto de su misma nacionalidad, sería la mejor forma de suplir el adiós del galo.

A colación de esto, cabe señalar que esta sorpresa que tiene en mente Florentino Pérez no es ni mucho menos una operación sencilla, aparte de por los motivos mencionados, porque el propio Gabriel Jesus podría frenar el interés blanco ya que, si Benzema renueva, es consciente de que en la temporada 23/24 podría gozar de muy poco protagonismo en las filas blancas.

No obstante, dicho condicionante no exime que esta información vertida por The Sun suponga toda una sorpresa para el madridismo.