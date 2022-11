Súbito revés a Xavi y Laporta: el fichaje de 35 M quiere irse en enero

Vaya como vaya un proyecto deportivo, resulte o no exitoso este -que no es el caso- un futbolista en la élite tiene su ego y por encima de eso un deseo: triunfar. O por lo menos, jugar. Y eso es precisamente lo que le ocurre a Franck Kessié, que fue de lo primero adquirido de otras muchas adquisiciones en este intenso pasado mercado de fichajes veraniego del Barça y eso le ha llevado a no ser considerado por Xavi. Por tanto, ahora, pide salir en enero. Ya tenemos un primer órdago en la plantilla.

En plena ebullición por las palabras de Laporta en las que elogia a Xavi como poco menos que precursor de la España actual, que han sido duramente criticadas tanto dentro de la Selección como fuera -no en vano, fue Koeman y no el actual entrenador culé quien dio minutos a Pedri y Gavi-, ahora viene esta información que corroboran en Barcelona y que tiene a Calcio Mercato en el precursor y que puede ser un problema en la plantilla culé.

Y es que se junta que Kessié quiere más minutos, con la situación del Barça actual, en pleno ascenso de resultados y sensaciones, y el interés de un Inter de Milan donde sí valorarían al costamarfileño. Con todo ello, el mediocampista quiere salir en busca de minutos, sin armar lío ni escándalos, ya sea como cesión (que no es lo deseado ni por él ni por el club italiano) o como venta definitiva. Recordemos que hablamos de un titularísimo en el AC Milan de la pasada campaña, pretendiendo por el PSG y el Chelsea en el pasado mercado de fichajes estival y que en este Barça juega muy poco. Transfermarkt le otorga un precio de 35 millones de euros, así que puede ser una venta jugosa.

En resumen, Kessié está descontento y ha pedido a través de su entorno que se escuche la oferta del Inter. Hay que decir que esta temporada ha sido titular en solo dos partidos, ninguno de LaLiga, en la Champions League, ante el Viktoria Pilsen en el Camp Nou y frente al Bayern de Múnich, también en el coliseo blaugrana, es decir, dos de los partidos con menos interés para el Barça, ya que al primer rival se le goleó en casa y con el segundo, con los alemanes, ya no había nada en juego porque el Inter había eliminador a los blaugranas de los octavos de final de la Liga de Campeones. Kessié se siente segundo o tercer plato y eso en su trayectoria no es asumible: quiere irse.

Si la información del medio italiano es cierta y toma forma, el paso del africano por el Camp Nou ha sido hacia atrás en su carrera.