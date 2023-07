Tan bueno como Gavi y era el nuevo Busquets y Xavi lo echa por Oriol Romeu: revés a la Masía

Todo apuntaba a que, si el Barça no encontraba un sustituto estelar para Sergio Busquets, su relevo generacional estaría en casa, ya que el oficio de pivote blaugrana es algo muy complicado de enseñar a los jugadores que llegan de fuera. En este sentido parecía que era el año para que Nico González diera el paso definitivo para asentarse como pieza importante en el primer equipo del Barça. Sin embargo, lejos de suceder, Xavi ha optado por Oriol Romeu en la elección del sustituto de Busquets y dejar salir a un Nico deberá picar mucha más piedra si quiere tener un futuro de blaugrana.

De llegar tan alto como Gavi a los infiernos del Valencia

En sus primeros pasos como jugador profesional, Nico ilusionó sobremanera a la afición blaugrana, que junto a Gavi veían a Nico como uno de sus mediocentros del futuro. Tan es así que en un once de gala no era raro imaginar una medular formada por Gavi, Pedri y Nico. Todo un sueño que evocaba a aquellos tiempos donde todo era de color de rosa en el Camp Nou con Xavi, Iniesta y Busquets en el centro del campo. Una medular hecha en La Masía. Algo que parece que, como mínimo bajo las órdenes de Xavi no pasará, ya que con el caso de Nico, el egarense está dando un golpe muy duro a la cantera blaugrana, que cada vez cuenta con menos confianza por parte del entrenador blaugrana.

Sin embargo, a ese inicio tan fuerte le siguió un parón tan o más contundente en su rendimiento. Nico fue encadenando actuaciones mediocres con cada vez menos participación en los partidos, lo cual acabó provocando que en el pasado mercado de verano se le diera salida en forma de cesión al Valencia.

La inestabilidad que acompaña al club che junto a las lesiones provocó que el año del canterano no fuera el más brillante de todos. De hecho, apenas disputó un total de 1.400 minutos en los que marcó 1 gol y repartió 1 asistencia.

No le faltarán ofertas

Afortunadamente para Nico, pese a su temporada mediocre en el Valencia, no le van a faltar ofertas, el canterano puede elegir si quiere seguir en España en clubes como Betis o Girona o bien si quiere probar suerte en Portugal de la mano de un Oporto que le ofrece un proyecto ilusionante para seguir creciendo mientras compite en Europa.

Así pues, todo apunta a que el futuro de uno de los canteranos de oro acabará saliendo de nuevo del Barça con el objetivo de sumar minutos y ganarse el beneplácito de Xavi.