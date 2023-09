Tchouaméni y Camavinga imponen la nueva realidad del Madrid: Florentino acepta que sean secundarios

Toni Kroos y Luka Modric están teniendo menos minutos de lo que había sido habitual en campañas anteriores. Las dos leyendas del Real Madrid se han visto relegadas al banquillo por el buen rendimiento de sus principales competidores en el centro del campo.

Ambos futbolistas han participado en los cuatro encuentros que ha disputado su equipo en el inicio de La Liga, pero solo suman una titularidad cada uno. De los más de 360 minutos jugados, el alemán suma 165, mientras que el croata se queda por debajo de esa cifra, 135 minutos. Una situación que ha llamado mucho la atención porque Ancelotti siempre ha apostado por la continuidad de las dos leyendas blancas.

“No es un problema de cantidad de minutos, sino de calidad. En los últimos partidos que han jugado, cuando han entrado siempre han aportado algo. Ahora ha sido un periodo donde no he querido cambiar mucho porque teníamos un partido a la semana. Cuando empiece La Liga y la Champions, después del parón, creo que rotar a los jugadores es necesario", explicaba el técnico italiano después de ganar al Getafe.

Después de aclarar lo que había sucedido en estos primeros partidos de la temporada, Ancelotti ha seguido elogiando a ambos futbolistas: "Son los mejores y punto. Para mí son los mejores. Han sido un poco afectados por esta primera parte en la que no he cambiado mucho, pero van a seguir siendo muy importantes. También para que esta plantilla de jóvenes pueda progresar de manera justa. Kroos tiene la calidad para poder jugar cualquier tipo de partido: lee bien las situaciones, tiene calidad, experiencia y no hay en el equipo la calidad en el pase que tiene él".

El plan de Florentino Pérez

La apuesta en los últimos veranos del club blanco para el centro del campo es clara, quieren rejuvenecer esas posiciones con futbolistas preparados para rendir ya pero que tengan un futuro muy prometedor por delante. Tchouaméni, Camavinga y Bellingham son el ejemplo de ello. Una estrategia que obliga a dar minutos importantes a los jóvenes para que evolucionen y se desarrollen, y que también permite mantener a los veteranos en tensión para no dejarse ganar el puesto de titular.