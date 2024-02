Ten Hag y Pochettino crean un problemón a Xavi, y peor al Barça: Mourinho y Xabi Alonso, en el ajo

Tres de los equipos más fuertes de Europa y a la vez con una historia más importante en la Champions League, como son Chelsea, Manchester United y FC Barcelona, en mayor o menor medida buscan entrenador, y a eso hay que unir al Liverpool, que también conoce la decisión de Jürgen Klopp sobre no continuar. Pues bien, desde Londres sitúan cinco nombres en la agenda de los blues y algunos de ellos pueden interferir en los planes culés.

The Special One, el preferido

No es solo que el Chelsea, pese al partido copero ante el Aston Villa, sea un desastre esta temporada, es que Stamford Bridge se ha pronunciado sobre a quién quieren de recambio, The Special One, es decir, José Mourinho. Sin embargo, parece que el portugués siente más deseos por el banquillo de Old Trafford, lo que puede enviar a Todd Boehly en busca de otro posible sustituto de Pochettino, es decir, que entraría en conflicto con el Barça.

Uno que sí haría daño al Barça

Otro de los nombres que se marca como candidatos a sustituir al argentino en el equipo londinense es un míster al que ya se le ha puesto la etiqueta blaugrana en can Barça, como es Hansi Flick, el extécnico del Bayern de Múnich y de la selección alemana. Eso sí, 90 min asegura que Flick, aunque gusta, genera dudas por su traspiés con la Die Mannschaft.

Tres nombres más

Precisamente el medio de comunicación coloca a Thomas Tuchel, Ruben Amorim y Xabi Alonso entre otros de los cinco preferidos por el club para destituir a Mauricio Pochettino una vez acabe la temporada. A la vez, en el United los nombres son parejos y la situación de Ten Hag casi similar a la del ex del PSG y el Tottenham, por lo que, si sumamos al Liverpool en la pugna por hacerse con algunos de los mejores técnicos, el Barça tiene seria competencia.