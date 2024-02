Klopp ya no puede parar la fuga: tras Salah, adiós a otro crack... y se lo deja hecho a Ancelotti

Así como os contamos en Don Balón que el futuro de Mo Salah y el del Liverpool parece que van por senderos separados, tal y como sucede con Jürgen Klopp, la salida del entrenador puede tener efectos devastadores para el gigante de la Premier League, toda vez que se apunta que varias estrellas no tienen clara su continuidad si la sucesión no les convence. Al respecto, los reds tratarán de fichar a Xabi Alonso, del Leverkusen, pero no será sencillo y eso pone en bandeja de Carlo Ancelotti un recurso único.

Desde la ciudad de los Beatles surge un anuncio preocupante

Ha sido el exjugador del Liverpool, Glen Johnson, quien ha filtrado la preocupación que existe por la continuidad de algunas de sus estrellas una vez Klopp se vaya. Al respecto, parece que Alonso sí convence, pero no muchos nombres más, y ahí viene los problemas. El mismo Johnson señala protagonistas que estarían en duda, expectantes: Mo Salah y Trent Alexander-Arnold. Es más, como sucede con el egipcio, el exfutbolista apunta directamente a que el lateral también se irá.

El Madrid mira de reojo

A la vez, el Real Madrid estaría mirando de reojo esta supuesta reacción en cadena que se deriva de la marcha del míster alemán y no precisamente por el jugador egipcio, sino por el lateral internacional inglés, uno de los jugadores que más gustan para hacer de recambio y/o competencia de Dani Carvajal.

No es para menos, Lucas Vázquez y Nacho Fernández acaban contrato y si bien se espera que el Madrid se interese por posponer una campaña más el adiós del gallego, lo cierto es que, si Arnold se pone a tiro, el Madrid sopesaría la vía con el inglés. Y es que al hilo de los fichajes relacionados con el club blanco de Alphonso Davies y Leny Yoro, Arnold también acaba contrato en 2025 y podría forzar a su club a negociar su venta.