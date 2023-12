Ter Stegen, roto: Xavi ni se inmuta con su KO y Koundé y Araujo están felices con el nuevo portero

Las lesiones son un factor siempre a tener en cuenta al más alto nivel y en Barcelona, durante mucho tiempo, han tenido que llorar las innumerables ausencias de Marc-André ter Stegen por diferentes percances en su rodilla, algo que ha afectado a la consecución de resultados satisfactorios y que, en cierto grado, ha provocado que el equipo haya perdido mucha fiabilidad en la línea que más la precisa, la zaga.

La importancia de Ter Stegen se mide por el grado de importancia que ha tenido con todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por el banquillo del Barça en la última década y Xavi Hernández ha mantenido esta línea desde el primer día que se puso al frente del equipo.

No obstante, antes del parón internacional se confirmó una nueva lesión del guardameta alemán que, a priori, parecía suponer un quebradero de cabeza para Xavi, pero esto no se está dando así a pesar de que los médicos han transmitido de Ter Stegen la necesidad de operarse de nuevo, algo que le dejaría fuera del equipo alrededor de tres meses, y el técnico ya no tiene motivos para lamentarse por el otro gran protagonista de esta noticia: Iñaki Peña.

Ya hicimos referencia en Don Balón a las magistrales actuaciones firmadas por el alicantino en las últimas semanas, asumiendo el grado de responsabilidad que conlleva tomar el testigo de un portero del nivel de Ter Stegen, y de ahí que la pérdida del alemán no haya teniendo consecuencias peyorativas, sino todo lo contrario.

Desde que Iñaki Peña se ha adueñado de la portería del FC Barcelona, el equipo ha encajado menos goles que en el primer tramo de la temporada y tanto Jules Koundé como Ronald Araujo han ofrecido una versión mucho más fiable, algo que resulta muy sorprendente y que, por qué no, ya desata una incógnita muy seria de cara al segundo tramo de la campaña: ¿Arrebatará el español la titularidad a Ter Stegen cuando el de Mönchengladbach se encuentre en condiciones óptimas?