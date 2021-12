Thibaut Courtois hunde a Keylor Navas y al Chelsea: 35 kilos mágicos

Si alguien tuvo especial repercusión en la sufrida victoria del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao fue un Thibaut Courtois que actualmente se encuentra a un nivel por encima del resto de porteros de Europa. Y es que, si la actuación del belga contra el conjunto vasco fue estelar con varias intervenciones de notable mérito, ante el Sevilla el pasado domingo también fue un hombre clave en la victoria.

Esta doble exhibición del portero, no siendo las únicas firmadas durante las últimas temporadas, avala la gestión que realizaron las oficinas del Bernabéu en el año 2018 ejecutando su fichaje cuando militaba en las filas del Chelsea, que tardó dos temporadas en encontrar un sustituto de garantías para Courtois a pesar de reforzarse con Kepa a cambio de 80 ‘kilos’.

Pero no solo eso, ya que en su primer año en Chamartín el belga tuvo que competir su puesto con un Keylor Navas que venía de ser altamente cuestionado el curso precedente. Eso sí, aunque en el primer tramo de la campaña ambos estuvieran repartiéndose los minutos por cortesía de Zinedine Zidane, a partir de enero la situación se desequilibró de forma vertiginosa y fue el ex del Chelsea el que acaparó la mayoría del protagonismo en la portería blanca, algo que terminó provocando la salida del costarricense al PSG al finalizar esa campaña y algo que supone otro triunfo de 'Zizou' durante su estancia en Concha Espina: el francés apostó por Courtois, un fichaje de 10.

Y es que la excelente gestión del Real Madrid no mira únicamente a la llegada del futbolista, sino a la forma en que se produjo: 35 millones en el mercado actual no serían suficientes para fichar un guardameta de primer nivel mundial, algo que Florentino sí logró hace tres campañas y que hoy en día se ha convertido en uno de los mejores movimientos del presidente en la última década.

No obstante, a pesar del nivel tan sublime mostrado por el belga esta campaña, el equipo está manifestando problemas defensivos muy graves que podrían tener mucha repercusión en el tramo decisivo del curso. Courtois está diluyendo una gran parte de esa debilidad, pero no podrá hacerlo siempre si Ancelotti no pone un remedio en la línea defensiva.