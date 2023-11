Thibaut Courtois vivirá otro caso Keylor Navas desde enero: Londres y Madrid negocian el intercambio

Lo ideal para cualquier club de la élite del fútbol y su entrenador es tener a dos jugadores de enorme nivel por puesto, que es justo lo que tiene el Real Madrid en estos momentos en su potería. Es verdad que el que fuera mejor portero de las últimas temporadas, Thibaut Courtois, estará fuera toda la campaña actual, pero lo cierto es que el buen momento de Kepa Arrizabalaga afianza la idea del club: buscarle al belga otro caso Keylor Navas.

Negociación rauda, en el mercado invernal

Está claro que el Madrid no cuenta con Andriy Lunin para el futuro y menos lo hace como portero titular, ya que una vez se lesionó Courtois el club buscó a Arrizabalaga como titular, y el hecho de que el jugador ucraniano acabe contrato en junio de esta temporada y que el meta vasco solo tenga contrato hasta que acabe el presente curso, precipita la situación: el Madrid quiere a Kepa en propiedad y Lunin puede ser clave.

Al respecto, informa Metro que desde Londres y Madrid podría haber una negociación en curso para llegar a un acuerdo para el traspaso de Kepa en el que entre Lunin como moneda de cambio, no se sabe si abaratando costes o simplemente justificando la venta, pero desde luego produciéndose en el mercado invernal. En este sentido, el club inglés guarda silencio, ya que sabe que Kepa no se quiere quedar y quiere fichar por el Madrid, pero ellos pagaron más de 80 millones por el ex del Athletic y el Madrid solo ofrece 19 por el portero, todavía ligado al gigante de la Premier League.

Esta opción con Lunin va encaminada a rebajar aún más esa cifra, que en el Madrid no van a superar. Por tanto, con el Chelsea pendiente de resolución, el desenlace podría desencadenarse y ver marchar a Lunin a la capital inglesa, viendo a su vez instalado con comodidad a un Kepa que promete ser un duro contratiempo para un Courtois que vendrá de una gravísima lesión y cuyo futuro es una incógnita. Recuerda por tanto y mucho a la situación de belga con Navas, donde al principio su titularidad estaba en entredicho.