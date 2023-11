Problema extra y grande para Tchouameni, hasta Deschamps y Mbappé están preocupados: peligro real

Aurélian Tchouameni se lesionó de cierta gravedad en el Clásico ante el Barcelona, disputado en Montjuic, y el jugador francés se perderá al menos dos meses de competición -quizá algo más, tal vez algo menos- y eso le da las puertas de la titularidad a un jugador que lleva reclamando mucho tiempo la afición en el once a Carlo Ancelotti, como es Eduardo Camavinga, el cual pocas veces falla. Y eso para el ex del Mónaco es un problema si nos fijamos en el rendimiento de su amigo francés y en los antecedentes, por ejemplo los de la temporada pasada en el Real Madrid.

Tchouameni, como en esta campaña, arrancó su temporada de debut en la 22/23 como fichaje estrella en la casa blanca en el mercado de incorporaciones de ese verano y por tanto como jugador indiscutible en el once, pero dos lesiones musculares lo apartaron del equipo y en la jornada 18 de LaLiga perdió su peso en el once de Ancelotti, un peso que ya no recuperó. Más o menos al ecuador de la temporada, cuando los envites del calendario empezaron a buscar hombres resolutivos en la plantilla blanca, Carletto encontró otros nombres.

Así, desde esa jornada 18 ante el Athletic, Tchouameni alternó ciertos partidos ligueros de titular con importantes sequías de minutos que se hicieron especialmente llamativos en los grandes partidos del equipo en Champions League y Copa del Rey, donde directamente desapareció de los planes del míster italiano. Por tanto, ¿puede suceder esta temporada lo mismo?

Para ello tendríamos que mirar las alternativas que tiene ahora Ancelotti para el puesto de Tchouameni, que pasan en todo caso por Camavinga, que volverá al pivote de forma inmediata, pero también por Toni Kroos, que está siendo indiscutible, Luka Modric, que va a ganar más peso en el equipo, y un viejo conocido de la pasada campaña que ya le quitó minutos a Tchoaumeni y que esta temporada, pese a haber renovado con el club blanco, aún no ha tenido un peso específico importante en la plantilla, como es Dani Ceballos.

Como ven, el problema para el galo puede ser recurrente: hay muchos nombres de clase para hacerlo olvidar, y eso puede influir en lo que resta de temporada, lo que toca también a la Francia de Didies Deschamps y Kylian Mbappé y la participación del jugador blanco en la próxima Eurocopa.