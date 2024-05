Tiene contrato hasta 2026, para Xavi es tan intocable como Gündogan y Raphinha y exije que siga

El danés, quien llegó al Barça procedente del Chelsea tras acabar contrato con los blues, ha dejado una impresión notable desde su llegada, primero como central y después como pivote defensivo.

La noticia de la intención de Xavi ha generado revuelo en el seno del club, especialmente entre los directivos encabezados por Laporta, quienes habían contemplado la venta de Christensen como una oportunidad para inyectar fondos frescos en las arcas del Barça. Sin embargo, el técnico catalán ha dejado claro que su visión va más allá de las meras consideraciones financieras y, al igua que sucede con otros futbolistas como Raphinha o Gündogan, pretende seguir contando con el danés en su plantilla 24/25.

El futuro de Christensen en el Barça está ahora en el centro de atención, con la directiva dividida entre seguir adelante con los planes de venta para garantizar la estabilidad financiera del club o acceder a la petición de Xavi y retener al jugador en el equipo a pesar de la urgencia de liberar masa salarial y hacer caja.

