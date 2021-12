CR7 y Rangnick tras un intocable de Xavi Hernández: oferta millonaria

El Manchester United ha comenzado con muy buen pie la etapa de Ralf Rangnick al frente del conjunto británico, consiguiendo su primera victoria en su debut este fin de semana ante el Crystal Palace y dejando buenas sensaciones. El técnico alemán quiere ganarse su continuidad en el banquillo de Old Trafford a base de resultados, mientras se avecina un problema importante para los red devils con la probable salida de Paul Pogba a coste cero durante el próximo verano. En el conjunto británico se han fijado en Frenkie De Jong como una posible solución para reformar su centro del campo de cara a 2022, a sabiendas de que los problemas económicos del FC Barcelona podrían jugar en su favor por uno de los intocables de Xavi Hernández.

Las conversaciones entre ambos clubs durante la última semana iban encaminadas por Phillipe Coutinho, aunque según revela ESPN, el Manchester United ha dejado claro a los culés que no está interesado en el futbolista brasileño, centrando toda su atención en el centrocampista neerlandés. Gran parte de la directiva culé comandada por Joan Laporta habría dado el visto bueno a la venta de Frenkie De Jong, teniendo en cuenta el bajo rendimiento que viene ofreciendo el futbolista, siendo una operación que podría reportar hasta 85 millones de euros a las arcas del Barça para sufragar gran parte de sus problemas económicos, además de para poder fichar un relevo de garantías -podría incluso ser el propio Pogba a coste cero-.

El exjugador del Ajax se amolda perfectamente a la idea de juego que pretenderá implantar Rangnick en el Manchester United, con el conjunto inglés dispuesto a hacer todo lo posible para que le traspaso de pueda dar durante el próximo verano. Bien es verdad que todo depende del propio Frenkie De Jong, que hace apenas unas semanas rechazó una propuesta similar por parte del Manchester City de Pep Guardiola, mostrando su compromiso en el Camp Nou y apostando por su continuidad en Can Barça por muchos más años.

Xavi Hernández por su parte también ha respondido de forma tajante a los rumores de la posible salida de Frenkie De Jong durante el próximo verano, sentenciando que el holandés no abandonará el FC Barcelona a corto plazo. El nuevo entrenador azulgrana ha catalogado al centrocampista como intransferible, siendo una de sus piezas clave para reconstruir el proyecto culé, aunque todo apunta que el Manchester United no está dispuesto a rendirse tan fácilmente, y se espera una nueva ofensiva desde Old Trafford durante las próximas semanas.