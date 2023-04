Top secret: Florentino Pérez se replantea entero el mercado 23/24 por Declan Rice y Jude Bellingham

Cuando uno palpa el sentir de los aficionados del Real Madrid muchas personas se preguntan la razón de que el club blanco no fiche o al menos no lo haga al ritmo de otros gigante. Que la plantilla es corta y el Madrid se pilla las manos es un hecho constatable por Carlo Ancelotti cada nuevo partido y sin embargo la perspectiva de futuro no es muy halagüeña, de hecho Florentino Pérez se piensa la 23/24 por Declan Rice y Jude Bellingham.

La Premier League, a otro nivel

El conjunto blanco tiene músculo económico para acometer fichajes de primer orden mundial, sin embargo duda con ellos porque no quiere desequilibrar su plantilla ni sus cuentas, pero hacer coincidir ese equilibrio con los mejores cracks del mundo es complicado. Cada vez más. Centrándonos en aquello que le interesa al Madrid, como es Jude Bellingham, pero también su homólogo en Inglaterra, Declan Rice, en la agenda de varios grandes, existen disonancias.

Apuntan en suelo inglés a un precio en el próximo mercado de fichajes desorbitado por estos dos futbolistas, que son algo así como el paradigma del fútbol inglés, es decir, producto patrio de gran calidad, aunque aún por explotar al más alto nivel y que sin embargo afecta directamente al mercado de Europa. Entre 130 y 150 millones de euros es la cifra que empieza a ponérsele a cada uno de estos dos jugadores de cara a la ventana veraniega, una cantidad que no pocos afirman muy superior al valor del producto que se vende.

Por eso el Madrid mira, como el Manchester City o el Liverpool, curiosamente los tres equipos interesados en Bellingham, a Gabri Veiga, que tiene una cláusula de 40 kilos y por tanto no puede subir de ahí. El caso de Rice todavía es más llamativo y esclarecedor para el mandamás blanco, es un jugador de contención, duro, inteligente y joven, pero desde luego lejano a un valor como el mencionado; pues bien, Chelsea, Arsenal y United parecen dispuestos a contratarlo.

¿Cambiarán de aires estos dos jugadores u otros muchos? Esta por ver, pero desde luego Florentino pone límites y estos pasan por 120 kilos por el jugador del Borussia, no más. Si se va a un precio mayor, será asunto de otros, seguramente algún otro de la liga inglesa. La doble velocidad en Europa la simbolizan los dos centrocampistas ingleses y el Madrid no quiere entrar en ese juego; no se extrañen que se busquen alternativas en Chamartín.