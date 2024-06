Tras el adiós de Kroos todos miraban a Lucas, Nacho y Modric y el Real Madrid negocia otras 2 ventas

La llegada de Kylian Mbappé al club propietario del Santiago Bernabéu posiblemente marque un antes y un después en la carrera del crack y en la misma entidad blanca, más que nada por la suma de focos que va a acumular el que para muchos es el futbolista más determinante del planeta y su llegada al club más dominador. Pero la suya es una incorporación de lujo, de búsqueda de excelencia en un ataque que funciona, no así otras parcelas en revisión, de ahí que las dos salidas que negocia el Madrid en este mercado de fichajes tomen relevancia.

El canterano sin hueco y sin intención de regresar

A estas alturas, el Madrid negocia la venta al Valencia de Peter, un jugador que ha tenido sus polémicas con en los de Chamartín y que tendría muy complicado sacar la cabeza en el Madrid, precisamente por esa llegada de Mbappé y el overbooking en el ataque blanco. Eso sí, que Peter esté buscando una salida no significa que esta se vaya a producir al equipo ché, el cual tiene hasta el 30 de junio para decidir si ejerce la opción de compra del 50% de futbolista, que es de 2M. Hay otros equipos interesados y sobre todo el Madrid y el jugador están por la labor de separar sus caminos.

Otra más dramática

Pero esta marcha del club blanco no es la más relevante para el día a día de Carlo Ancelotti, sino la de Dani Ceballos. El asunto del medio sevillano es urgente, aunque en mayor medida para el futbolista, el cual, sin protagonismo, busca equipos interesados que no solo quieran hacerse con sus servicios, sino que ese deseo sea lo suficientemente intenso como para hacer una propuesta lo bastante atractiva para que el Madrid se desprenda de él; no en vano hablamos de un jugador con contrato en vigor y que es muy útil ahora que Toni Kroos se ha ido.

Con respecto al medio español, Betis y Atlético de Madrid sueñan con hacerse con el crack, sin embrago ambos clubs están lejos, lejísimos, en estos momentos de presentar ofertas suculentas para el Real Madrid.

En definitiva, si bien muchos focos miran a Luka Modric, Nacho Fernández o Lucas Vázquez como puntos calientes del Real Madrid 24/25, más que nada porque acaban contrato, el club merengue tiene otros tantos e importantes frentes abiertos.