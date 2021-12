Tras el Cádiz, alarma con Benzema y Vinícius: frenazo peligroso

Hay un asunto que tiene preocupado al madridismo con respecto a sus dos mejores jugadores de ataque esta temporada, Karim Benzema y Vinícius Júnior, y que se evidenció una vez más en LaLiga, esta vez ante el Cádiz, donde los blancos no pudieron pasar del empate a cero perdiendo dos puntos con los que se contaba (el cuadro andaluz, tras el Levante, es el equipo más goleador de Primera División, con 31 puntos). Y es que el francés y el brasileño ya no están tan frescos.

Cuando hacemos hincapié en este aspecto del juego del delantero y el extremo no queremos centrarnos en los números, ya que suele ser un recurso ventajista y que muchas veces oculta otras carencias. Así que, sí, es cierto que ni Benzema ni Vini estuvieron bien ayer ante el Cádiz en el Bernabéu y es verdad que no anotaron o asistieron, pero lo alarmante con ellos no son sus números, que seguramente regresen por su tremendo talento, sino su falta de frescura.

El francés es un jugador de extrema movilidad, que le gusta participar de la construcción del juego ofensivo del equipo, meterse entre líneas y descolocar a los centrales, pero Karim ahora tiene menos claridad, aporta en menor medida en esta función y le cuesta acabar las jugadas. Indudablemente su infinita calidad le da para romper un partido o asociarse, como ayer con Eden Hazard, pero no tiene la chispa de antes. Con Vini pasa tres cuartas partes de lo mismo. Su explosividad, que siempre está presente, ahora está más contenida, es un factor menos decisivo, más previsible.

Y lógicamente la suma incesante de minutos, ya que rara vez descansan, hacen que estas imprecisiones y esa sensación de pesadez les pase factura en los metros finales, donde han empezado a fallar con más asiduidad. El de São Gonçalo ha jugado todos los partidos del Madrid esta temporada. Todos. Por su parte Benzema solo se ha perdido el choque ante el Elche. Sí, es verdad que han sido y son cruciales, pero ya dan muestras de flaqueza y la temporada aún no ha tomado su tramo decisivo, por lo que todos los ojos del madridismo empiezan a mirar a Carlo Ancelotti para que comience a darles descanso.