Tras Luis Suárez y Antoine Griezmann, el Atlético pesca otro culé

Una de las singularidades más llamativas del presente campeonato español es que dos de los equipos aspirantes, el Barça y el Atleti, han intercambiado jugadores, ambos estrella, en condiciones muy desfavorables para uno de estos contenientes. Si entendemos que el Barcelona ha conseguido por fin su estabilización personal de la mano de Xavi Hernández, el vigente campeón, el Atleti del Cholo, tampoco le va a la zaga y ahora, con un nuevo jugador culé en el horizonte, podrían los rojiblancos reforzarse más ‘a costa del Barcelona.

Que el Barça ahora, con Laporta y Xavi, esté bien en lo deportivo no significa que la huella que arrastra el club no sea dañina, ni que las pérdidas de Luis Suárez y Antoine Griezmann, los jugadores de lo que hablábamos, por un precio mucho menor a lo pagado sean buenos negocios en clave azulgrana. De hecho, son nefastos, especialmente en el caso del francés. Ahora bien, la cosa no acaba ahí ya que un descarte del Barça puede ser ahora el fichaje de Simeone en una posición en la que ambos equipos tienen dificultades: el lateral derecho.

Emerson Royal ha hablado en Ser Catalunya sobre esta posibilidad atlética y de su actual estancia en el Londres, entre otras muchas cosas como la perspectiva de Brasil de cara al Mundial de Qatar. Pero si tenemos que hacer hincapié en la posibilidad de vestirse de rojiblanco, Royal dijo: Sí, me ha llegado que el Atlético se ha interesado en mí. Pero ahora estoy en un momento bueno en el Tottenham, no sé qué pasará en un futuro. Me gusta que los equipos estén viendo mi futbol".

Como ven, la opción existe, ya que el Atleti se encuentra en una posición un tanto superior en lo deportivo al cuadro spur y por tanto sería una opción apetecible para el lateral derecho brasileño. Quizá en esta decisión, además de una oferta en firme por parte del Atleti, juegue un papel importante el hecho de que el Tottenham se clasifique para los puestos que dan derecho a jugar la Champions League desde la Premier League, la temporada que viene: Arsenal, West Ham y Manchester United pelean por una plaza contra los de Conte.