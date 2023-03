Última hora dura para Xavi con Pedri y otro más en el Clásico: clave contra el Real Madrid y se cae

Cuando parecía que Franck Kessié empezaba a asomarse como un jugador importante, casi decisivo, como siempre lo fue en el AC Milan, esta vez en el Barça, el costamarfileño se encuentra con la posibilidad de que el niño prodigio del Barcelona, Pedri, pueda volver a relegarlo al banquillo. Hablamos con Kessié de un jugador que fue clave en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid y que puede ser un arma importante del Barça este domingo en el Clásico.

No es titular, pero con el canario lo tendrá más complicado

Vaya por delante que el ex jugador del Milan no es titular indiscutible en el Barcelona de Xavi, donde alterna puestos de relevancia y oscuridad en según qué esquema, sin embargo sí ha puesto de manifiesto que sus cualidades son diferentes a todas las demás que Xavi tiene a su disposición en la plantilla: Kessié es capaz de hacer grandes esfuerzos en las dos direcciones, en el repliegue y en el despliegue, como demuestra ‘su tanto’ en el Bernabéu que da ventaja a los blaugranas ante los merengues en las semifinal de la Copa del Rey. Y este asunto quizá no esté siendo tan valorado en can Barça, al menos así lo percibe el entorno el jugador.

Regreso del bloque clásico

Dicho lo cual, a Kessié con Xavi le va mejor cuando Pedri no está, como este domingo, o al menos cuando algunos de los titulare indiscutibles del técnico catalán están lesionados, ya que cuando el míster ha dispuesto de todos sus jugadores, Kessié poco menos que ha sido residual. La última hora del Barça es que Pedri no estará disponible para el partido de la dominical, por lo que las opciones de Kessié suben... pero provisionalmente. En lo que respecta a LaLiga, prácticamente hasta la jornada 20, ante el Sevilla, el africano no ha sido considerado con regularidad por el entrenador y la suma de efectivos en la medular, como es la puesta de largo de Pedri, acentúa los problemas de un jugador que fue top en la Serie A hace solo una campaña.

El United, interesado

Llegado el caso, en Inglaterra ha surgido un rumor que relaciona al United con un interés en el jugador, algo que sí querría escuchar el africano visto que siempre será un segundo plato en el Barcelona. Parece complicada una apuesta millonaria de los red devils en el futbolista de Costa de Marfil, sin embargo con los problemas financieros del Barça, esta opción podría ganar fuerza si, como decimos, en lo deportivo Kessié sigue siendo un plan B.