Umtiti quiere otra oportunidad y Laporta acepta: Xavi encantado

Samuel Umtiti está teniendo una segunda oportunidad en el mundo del fútbol tras cuatro años de lesiones, suplencias y grandes enfrentamientos con la hinchada azulgrana. Su calvario empezó en el Mundial de Rusia, el defensa sufrió varias lesiones durante la temporada 2017/2018 y decidió no operarse por miedo a no llegar a tiempo para el torneo. Llegó a la cita, pero desde entonces no paró de sufrir lesiones en su rodilla izquierda. Pasó de titular indiscutible a suplente con todos los entrenadores, hasta que Xavi Hernández le dejó claro que no contaría con él y que, si no se buscaba una salida, no jugaría, y así lo hizo, el Lecce llamó a su puerta y el central galo no dudó en aceptar la oferta. Ahora Samuel Umtiti está teniendo una segunda oportunidad en Italia y según ha publicado Sport, su intención es desligarse del FC Barcelona y comenzar una nueva aventura lejos del Camp Nou, decisión que Joan Laporta aceptaría.

Buenas noticias para el FC Barcelona, ya que, Samuel Umtiti es uno de esos jugadores cuyo contrato es un quebradero de cabeza para Joan Laporta. Desde que el presidente se hiciese cargo del club, tenía claro que su principal objetivo era reducir la masa salarial para poder remodelar y armar un nuevo equipo con nuevos fichajes. Ya lo ha conseguido con Piqué, Sergio Busquets seguramente no renueve con la entidad blaugrana y se irá gratis en junio de 2023 y Jordi Alba termina contrato en junio de 2024. El central francés tampoco se libra y parece que el próximo verano podría dejar el Camp Nou, su intención es jugar el año que viene en otro equipo.

Samuel Umtiti renovó su contrato con el FC Barcelona antes de la llegada de Joan Laporta hasta junio de 2026 a consecuencia de la COVID-19, difiriendo así su sueldo para aliviar las presiones económicas que azotaban al club por entonces, ya que, en ese momento, se negaba a salir. Pero todo eso parece que ha quedado atrás, ahora el ex del Lyon ha vuelto a jugar con el Lecce, recupera poco a poco su tono físico tras un año completamente parado y el conjunto italiano está muy contento con su rendimiento.

Tras el Mundial de Qatar, cuatro años después de que comenzara su calvario en Rusia, espera poder asentarse en el once titular del Lecce y demostrar que aún puede jugar al fútbol al máximo nivel. Su intención es sentarse a hablar con Joan Laporta y Xavi Hernández sobre su futuro cuando termina su cesión con el equipo italiano y trasladarles su deseo de dejar el FC Barcelona y emprender una nueva etapa en otro club, preferiblemente en la Ligue 1, donde el Rennes y el Montpellier ya mostraron interés el pasado verano por el jugador.

Samuel Umtiti empieza a ver la luz al final del túnel, si las lesiones le respetan, tema que de momento parece haber controlado en el Lecce, Joan Laporta, Xavi Hernández y el central francés de 29 años podrían poner al final solución a un problema que lleva años preocupando al FC Barcelona. El presidente y el entrenador no se opondrán a su salida y están encantados con su decisión.