Un joven inglés engatusa a Florentino Pérez para ocupar el puesto de Carvajal en unos años

En el mundo del fútbol la búsqueda de talento es una constante y para Florentino Pérez la planificación de su futuro siempre está en marcha. Recientemente, los ojos del gigante español se han posado en Archie Gray, la prometedora estrella del Leeds United y considerado como un futuro sucesor generacional de Dani Carvajal en el lateral derecho.

Gray, de tan solo 18 años, ha sido una revelación en la escena futbolística inglesa. Su velocidad, habilidad técnica y capacidad para desequilibrar han llamado la atención de los principales clubes europeos. Sin embargo, es el Real Madrid quien ha intensificado su interés en el joven talento, viéndolo como el jugador ideal para ocupar el puesto de Carvajal dentro de unos años, es decir, cuando el capitán decida echarse a un lado.

🚨 NEW: Real Madrid have sent scouts to watch Leeds right-back Archie Gray (18) against Hull City last night. @GraemeBailey #rmalive 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/6gQsfaWXKk