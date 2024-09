Vini, Mbappé y Rodrygo, molestos: Ancelotti toma una decisión que cambia a su Real Madrid

Carlo Ancelotti lo tiene decidido: el primer partido de Endrick como titular en Real Madrid está cada vez más cerca. Es que el entrenador italiano quedó conforme con el ingreso del brasileño de 18 años en el debut por Champions League ante el Stuttgart de la Bundesliga, en cual marcó un golazo desde afuera del área que le puso cifras definitivas a un encuentro muy disputado.

De esta forma, el delantero surgido de Palmeiras demuestra que está a la altura del tridente de estrellas conformado por Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Rodrygo.

Sin embargo, el entrenador todavía no definió si su ingreso como titular será en el duelo de este sábado ante Espanyol o el próximo martes ante Deportivo Alavés.

En conferencia de prensa, Ancelotti dijo: “Va a ser titular en uno de los próximos partidos. En su futuro, lo será en muchos partidos por la calidad que tiene. Es bastante obvio”.

En ese sentido, destacó que en la jugada del gol ante Stuttgart tenía pase a Mbappé y Vinicius pero tuvo la valentía de rematar él. “Es que, en la jugada, si bien tenía pase claro, remató desde lejos y marcó un golazo”, resumió.

Además, hizo referencia a que el brasileño confirmó su fecha de casamiento y aseguró entre risas: “En la vida privada me cuesta un poco más entrar, pero yo creo que en estos dos días ha demostrado que es muy valiente en todos los sentidos”.

Por último, definió al ex atacante de Palmeiras como “un chico muy humilde, que habla muy poco y que trabaja mucho. Eso me gusta mucho", completó Carletto.

El próximo partido

En este inicio de temporada, Real Madrid está lejos de su mostrar su mejor versión dentro del campo de juego, sobre todo después de sufrir tanto en el duelo por Champions. En medio de la preocupación de los hinchas, Ancelotti le quitó presión a sus jugadores y consideró que “ante Espanyol quiero ver a un Madrid que sigue progresando y mejorando”.

Asimismo, opinó que su equipo “está entrando en una buena dinámica tras ganar los dos últimos partidos y queremos seguir”.