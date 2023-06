Vini, Rodrygo, Bellingham y 'el fichaje' revientan el orden de Ancelotti: nuevo once 23/24 de locos

Carlo Ancelotti no ha solido ser un entrenador que escondiera su baraja, suele ir a mano descubierta, demostrando que no oculta nada. Dijo, algo que cumplió con mayor o menor suerte, que su esquema ideal era el 4-3-3 en vocación ofensiva, lo que con Vinicius Júnior y Rodrygo Goes ya marcando territorio como indiscutibles y con Jude Bellingham como fichaje estrella, el orden establecido hasta el momento cambia de manos.

Joselu y dos dudas

Hablando del ataque, lo ideal para Carletto, que además es lo que busca el Real Madrid, es firmar cuanto antes al recambio de Karim Benzema, un delantero de primer orden mundial que bien pueden ser Kylian Mbappé -si la explosión de su caso por su negativa a renovar con el PSG hasta 2025 le hace estar a tiro, algo poco probable-, Harry Kane o alguna sorpresa además de Joselu (que lo tiene cerrado verbalmente con los blancos durante una campaña), de las que se esperan pocas: no hay muchos más jugadores que convenzan. En este sentido, Endrick, que llegara de cara a la 24/25, y el mismo 7 del PSG, libre en esa fecha, lo cambian todo, ya que ambos pueden tener asiento dentro de una temporada y por tanto quien llegue este verano debería ser compatible con ellos. Así, lo ideal para Carletto sería un Kane, un nueve al uso, flanqueado por los dos brasileños; mientras que de hacerse lo de Mbappé (como decimos, es muy improbable), él y Rodrygo permutarían entre la derecha y el centro.

Bellingham, Camavinga y la gran duda

Sobre otra línea de tres en la medular, la duda y la ruptura del orden establecido hasta la fecha por el técnico italiano es si, de inicio será Kroos o por contrario Modric, no lo dos, quien acompañe al inglés y a un Eduardo Camavinga insustituible. Puede haber otra vía, que pasa por sentar a las dos leyendas y meter a Tchouameni de pivote, un movimiento que sería el natural pero que le ha costado dar a Carletto; todo ello siempre hablando del once tipo (las temporadas dan margen para muchos más cambios). Si Modric y Kroos continúan, como parece que sucederá, quien no tiene hueco es Ceballos.

Ojo a Fran García

Las dudas y las lesiones del Ferland Mendy le han colocado en una situación delicada, una que puede aprovechar un Fran García que viene de ser de lo más destacado de carrilero en la 23/24 y que tratará de aprovechar cualquier resquicio que le deje el francés. No nos sorprendería que se ganara un puesto en el once. Además de ello, Carvajal, David Alaba y Eder Militao parecen fijos, aunque Antonio Rüdiger, que empieza de cero y en igualdad de condiciones esta pretemporada, tratará de arrebatar un puesto en el once al austriaco o el brasileño. Brahim Díaz, el otro fichaje, se proyecta como recambio de Marco Asensio y deberá ganarse un hueco que por ahora no tiene. Asimismo, con este planteamiento, se presentan escas oportunidades, una vez más, para la cantera, que puede tener equipo en Segunda División.