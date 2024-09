Vini sufre por Cristiano; CR7 ni lo nombra: elogios para un crack del Barça ¿es mejor que Messi?

Cristiano Ronaldo analizó el rendimiento de las grandes promesas del fútbol internacional y no dudó en elegir a Lamine Yamal será uno de los mejores de la nueva generación. Fue en diálogo con el podcast de su ex compañero en el Manchester United, Río Ferdinand.

“Veo en él un potencial enorme y un gran talento. Eso sí, necesita suerte porque es muy joven. Espero que no tenga problemas físicos", comentó CR7.

En ese sentido, comparó a Yamal con Lionel Messi y opinó de cuáles son los motivos del gran nivel que está mostrando con solo 17 años. “Está en un contexto que le ayuda mucho, la selección española es realmente muy buena y creo que él tiene mucho potencial. Pero veamos durante su camino qué va a pasar. Yo creo que lo conseguirá. Creo que Lamine Yamal será uno de los mejores jugadores de esta nueva generación”, remarcó.

✨ Cristiano Ronaldo: “I see a lot of talent in Lamine Yamal”.



“I hope he does not have any problem in the future and I think he will be one of the best in this generation, for sure”. pic.twitter.com/26QyCPHXel