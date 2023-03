Vinicius mantiene al Real Madrid en la lucha por LaLiga, pero Ancelotti señala a 3 titulares

El Real Madrid de Carlo Ancelotti tenía un partido trampa este mediodía contra el RCD Espanyol. A pesar de que los merengues recibían en el Santiago Bernabéu a un rival fácil que lucha por evitar los puestos de descenso, el encuentro no ha podido empezar peor para los blancos, después de que Joselu Mato adelantara a los pericos en el minuto 8’, evidenciando una muy mala imagen de los hombres de Carletto. Sin embargo, tras un pésimo primer cuarto de hora, el equipo ha reaccionado y ha bastado con poco más de veinte minutos para remontar el partido (que ha terminado 3-1) de la mano de un Vinicius Jr estelar.

Un resultado muy positivo para el Real Madrid, teniendo en cuenta que en el día de hoy el único resultado aprovechable ganar, con el objetivo de dar cazar en LaLiga a un FC Barcelona que, recordemos, mañana tendrá un partido complicado en San Mamés. Sea como sea, y si bien el resultado ha sido positivo, lo cierto es que el equipo merengue ha vuelto a mostrar una mala imagen en algunos tramos del partido. Algo que no ha pasado desapercibido para Carlo Ancelotti, quien ha tomado nota de lo acontecido en el césped del Santiago Bernabéu, donde Carvajal, Camavinga y Tchouameni no han tenido ni de lejos su mejor partido.

Carvajal, estéril en ataque

Por lo que respecta al lateral español, el ‘2’ del Real Madrid ha adelantado mucho su posición, ejerciendo prácticamente de extremo derecho. Sin embargo, lo cierto es que Dani Carvajal no se ha mostrado nada preciso en ataque, perdiendo la posesión en 11 ocasiones y con tan solo un centro completado de tres intentados. Además, el lateral no ha sabido aprovechar los espacios que ha generado el equipo por su banda y no ha encarado ni una sola vez a Cabrera (central fuera de posición que ha actuado como lateral izquierdo del Espanyol esta tarde).

Camavinga, desbordado en defensa

Una situación parecida a la de Camavinga, si bien el partido del francés ha sido aún más deficiente. En ataque, igual que Carvajal, el ‘12’ no ha tenido apenas influencia en el partido sin ningún centro intentado y sin filtrar balones interesantes en zona de tres cuartos. Ahora bien, en su caso concreto, el rendimiento ha sido todavía peor en defensa. En este sentido, se ha visto muy incómodo al galo, que ha vuelto a ocupar el lateral izquierdo de la defensa merengue, lo que el Espanyol ha aprovechado en múltiples ocasiones para generar peligro contra la portería de Courtois.

Tchouameni, muy lejos de su nivel

Finalmente, por lo que respecta a Tchouameni, el exjugador del Mónaco ha tenido un error muy grave perdiendo el balón en el gol del Espanyol y si bien lo ha remediado con una asistencia espectacular en lo que era el 2-1 momentáneo, ha pasado por el partido de puntillas, sin apenas arriesgar en el juego y ralentizando en muchas ocasiones el juego asociativo del equipo con pases horizontales, hasta que en el minuto 74’ Ancelotti ha decidido sustituirle.