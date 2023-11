Vinicius, Rodrygo y Kroos ven un genio, costó una millonada y pero Carletto provoca el gran bajón

Ningún miembro de la primera plantilla del Real Madrid ha ocultado desde el aterrizaje en el equipo de Arda Güler que el chaval de 18 años tiene un don, pero el ex del Fenerbahçe aún no ha debutado y su puesta de largo se antoja complicada. Lo pudo hacer ante el Rayo Vallecano, pero Carlo Ancelotti no lo consideró, como tampoco lo hizo con Brahim Díaz, y eso que necesitaba los tres puntos, lo cual recuerda y mucho a otras situaciones.

La cantera, un reflejo

Ser jugador joven y carecer de perfil de estrella mundial, ya sea canterano de La Fábrica o fichaje de futuro, con Carlo Ancelotti garantiza poco menos que el ostracismo. Jugadores como Takefusa Kubo o Dani Ceballos, como os contamos en Don Balón, ya han sufrido las escasas oportunidades que da el italiano, pero también futbolistas como Arribas o el mismo Antonio Blanco, que juegan en Almería y Alavés por carecer de hueco en el Madrid, han sufrido las escasas oportunidades del míster. Nico Paz, otra joya canterana, ni es considerado.

En la actualidad el caso que más debería preocupar a Güler es el de Brahim Díaz, que llegó poco menos que con el cartel de estrella de la Serie A y ni es considerado cuando el equipo necesita profundidad y gol, como ante el Rayo, que es para lo que volvió a Madrid. También hay reflejo de la nula capacidad de sorpresa que dejar permear el míster en Eduardo Camavinga, un jugador dotado de unas capacidades técnicas y físicas enormes, que encima rinde al nivel de los mejores y que día a día es discutido.

¿El futuro? Incierto

Por eso el futuro de Arda Güler parece incierto, porque es verdad que el club quiere que se le den minutos, pero Carlo Ancelotti no se los ve ni en la rotación ni por supuesto en el once, y el míster justifica tal cosa con esa idea primigenia del club de esperar para que diera el salto al primer equipo: el crack no lo consideró y lo va a pagar. Es decir, que Arda Güler, al que la afición espera como el comer, lo va a tener muy complicado esta temporada, y eso con Ancelotti, como hizo con la promesa de minutos de Hazard, significa muy, pero que muy poco protagonismo.

En resumen, si esperaban ver muchos minutos a Güler, vayan olvidándose.