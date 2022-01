Volver al Barça no siempre sale bien, Adama Traoré lo tendrá difícil

La carrera futbolística de un jugador esta llena de idas y venidas. Un año todos los equipos preguntan por ti y desean que formes partes de su proyecto deportivo, y al otro no cuentan contigo y deciden venderte a otro equipo. El buen o mal rendimiento a lo largo de una temporada determinará cual de los dos caminos será el próximo en la vida del futbolista y eso provoca que jugadores que fueron vendidos acaben volviendo de regreso al equipo tras su aventura lejos de casa realizando buenas actuaciones.

Distanciarse no es siempre bueno para coger aire y avanzar como profesional, a veces alejarse de sus seres queridos provoca justo el efecto contrario y que la progresión de un jugador se paralice por completo, Bojan KrKic quizás sea el mejor ejemplo de ello en el ámbito culé. En cambio, otros si evolucionan y acaban volviendo.

El último caso de esta segunda clase de jugadores es el de Adama Traoré. El canterano del Barça tras su irrupción en el primer equipo y sus buenas actuaciones en el campo, fue vendido por el club en el año 2015 tras su debut la anterior campaña de la mano del'Tata' Martino, per para Luis Enrique no contaba en aquel momento, además de la extrema competencia en el ataque azulgrana, y el internacional español decidlió salir del equipo en busca de más minutos lejos del Camp Nou. Su destino fue la Premier League, el Aston Villa se llevó al atacante por 12 millones de euros.

Un año más tarde, tras el descenso del Aston Villa, fichó por el Middlesbrough, donde fue pieza clave disputando 40 partidos. Y dos años después finalmente recayó en el Wolverhampton Wanderers F.C.

Desde que se alejase de las tierras catalanas, la progresión de Adama ha sido constante, llegando a ser llamado incluso por Luis Enrique para la selección española, quien antes no contaba con él en el Barça en 2015. Tal ha sido su evolución que el canterano ha vuelto al FC. Barcelona este mercado de invierno convertido en un mejor jugador, más maduro, más veliz y más fuerte físicamente.

Volver al club que te vio nacer no siempre es sinónimo de éxito. Gerard Piqué, Jordi Alba o Cesc Fábregas son la cara de una moneda donde al lanzarla no siempre cae de lado bueno. Otros ejemplos dentro de del FC. Barcelona visibilizan que no siempre volver es lo mejor para la carrera futbolística de un jugador. La cruz de la moneda en este caso sería para Gerard Deulofeu o Denis Suárez, quienes tras realizar grandes temporadas lejos de la ciudad condal, volvieron rebosantes de ilusión y ganas de demostrar su valía, pero finalmente tuvieron que volver a salir ante la falta de minutos en el primero equipo.

Este mismo año tenemos otro caso de canterano culé que regresó al FC. Barcelona para cumplir su sueño de ganar títulos con el conjunto azulgrana, Eric García. Internacional con España, titular en los Juegos Olímpicos de Tokio, y hasta no hace mucho, titular indiscutible en la zaga del equipo. Veremos que acaba pasando con la progresión del joven central.