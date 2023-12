Xabi Alonso confirma la pesadilla del Real Madrid: Florentino Pérez fracasa con su fichaje para 2024

Si hablamos de los mejores entrenadores del mundo, no debe sorprender la entrada en escena del nombre de Xabi Alonso. El entrenador vasco se ha convertido en uno de los hombres de moda en el fútbol europeo gracias al espectacular rendimiento de su Bayer Leverkusen, con el cual marcha líder en Alemania, por delante de un Bayern de Múnich que tampoco falla. Ante esta situación, y con el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, cada vez más cerca, todo parecía apuntar a que sería el donostiarra el futuro entrenador blanco, algo que está cada vez más complicado.

Si ya os contamos en Don Balón, que entre que la relación entre Xabi Alonso y Florentino estaba sensiblemente deteriorada, junto con el hecho que la posibilidad de mantener al italiano en el cargo había cobrado fuerza, todo parecía apuntar a un enfriamiento en el caso Xabi Alonso.

Ahora, con el tema todavía candente, ha sido el momento en el que Alonso ha acabado de cerrar sus opciones para 2024 con unas palabras a The Guardian que suenan a que ahora no le apetece aterrizar en el Santiago Bernabéu: “Depende de si quieres que te empujen a tomar decisiones que otros quieren o si quiero tomar mis propias decisiones. Hasta ahora lo he tenido claro. Tomaré las decisiones cuando considere que es el momento”.

Con dichas palabras, todo pareciera indicar que el vasco no está por la labor de ser nuevo entrenador del Real Madrid en estos momentos, algo que podría convertirse en un verdadero problema para Florentino Pérez, que, con Ancelotti sin renovar, no tiene un entrenador cerrado para la próxima temporada.

Por su parte, Alonso sabe que el tiempo juega a su favor y lo normal sería que continuase con el proyecto del Bayer Leverkusen, club al que ha llevado a lo más alto de Alemania con un juego que está empezando a ser envidiado en todo el mundo. En especial en Chamartín, donde saben que ese genio debería ser su técnico. Ahora, solamente el tiempo decidirá si el vasco acaba llegando a la capital española en algún momento de su carrera.