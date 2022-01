Xavi asume la cruda realidad: ni Morata, ni Aubameyang ni Tagliafico

Quedan solo unas pocas horas para que el mercado de fichajes termine y el FC. Barcelona ansía poder ampliar su plantilla en posiciones que necesitan ser renovadas con urgencia, pero para que cualquiera de las demarcaciones pueda ser fortalecida tiene que salir Ousmane Dembélé. Si el francés no abandona el conjunto azulgrana antes del 1 de febrero, Joan Laporta ni podrá fichar ni podrá inscribir a ningún jugador más.

Respecto a este tema, la junta directiva y el cuerpo técnico de Xavi Hernández son muy pesimistas acerca del futuro del atacante. Conocen la importancia de su traspaso, pero también son realistas y asumen que hay muy pocos equipos que puedan asumir el alto coste del fichaje y además la elevada cifra de su salario en este mes de enero. El club que lo contratase estaría asumiendo un riesgo enorme de acometer una operación tan costosa en este mercado de fichajes.

De ahí que empiece a verse en el entorno culé un cierto aire de negatividad. Joan La porta está haciendo milagros en el apartado de traspasos de la entidad blaugrana, pero está muy vigilado por La Liga Santander y Javier Tebas y saben que un paso en falso y tendrán problemas mucho mayores. Para que lleguen nuevos jugadores, antes tienen que salir otros.

Es cierto que el FC. Barcelona está haciendo todo lo posible para que el caso Dembélé acabe siendo satisfactorio para todas las partes, porque de no ser así todos saldrían perjudicados. Por un lado, el francés tiene claro que debido a su actitud no cuenta para Xavi Hernández, de no salir, se quedaría sin jugar hasta final de temporada con lo que podría significar eso para que Deschamps acabe convocándole con Francia para el Mundial.

Pero no es el único que pierde, por otro lado, el Barça dejaría en la grada a un gran efectivo, pero el verdadero problema sería que no vendrían nuevos futbolistas que sí ayuden, cuenten para su entrenador y aporten goles y asistencias dentro del terreno de juego. Sea Aubameyang, Morata o Tagliafico, el conjunto azulgrana tiene que vender y solo le quedan unas horas.