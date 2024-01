Xavi dará luz verde a esta venta: costó 60M, recuerda a Countinho y Lamine Yamal lo echa del Barça

Es la segunda temporada de Raphinha en el Barça y las cosas, lejos de mejorar, parece que no hacen otra cosa que empeorar. Y es que, en la temporada donde el brasileño estaba llamado a tirar la puerta abajo ante la ausencia de Ousmane Dembélé, la realidad es que, lejos de ello, ha vuelto a quedar atrás ante la llegada de Joao Félix y la irrupción de Lamine Yamal, que, pese a no quitarle la titularidad del todo, han dejado en evidencia la falta de aportación de un Raphinha que no incide como se esperaría en el juego de ataque culé. De modo que, según informa GOAL, los culés podrían abrirle la puerta con el Newcastle muy interesado en su fichaje.

Xavi no lo aguantará y se acaba la paciencia

Cuando un jugador llega a cambio de un pago cercano a los 60 millones de euros y con 26 años, se espera que su rendimiento sea el propio de un crack mundial. Sin embargo, con el brasileño, la inversión hecha no se ve para nada reflejada en el campo. Si bien es cierto que el ex del Leeds cuenta con un golpeo de balón exquisito, su falta de desequilibrio por banda es algo sangrante para el plan de juego de Xavi, que a la postre, se ha visto obligado a acabar situando a Raphinha por dentro, una solución que, pese a haber funcionado en ocasiones, no es la ideal, pues con el equipo en plenas facultades, dichas posiciones ya están ocupadas por Pedri y Gavi.

Ante esta situación crítica y con apenas 3 goles y 5 asistencias, en can Barça, ya no cerrarán las puertas a su salida, todavía menos si las ofertas llegan desde un club rico como el Newcastle, que lleva desde el verano con los ojos puestos en el brasileño y podrían hacer una oferta lo suficientemente importante como para recuperar la inversión y olvidarse de un fichaje que por el alto precio y la falta de talento diferencia recuerda al de un Coutinho que acabó siendo la peor inversión de la historia del club.

Así pues, en las oficinas del Camp Nou estarán muy atentos a las posibles ofertas que lleguen desde el norte de Inglaterra, donde están enamorados de un Raphinha que ya ha comenzado a romper el corazón de los culés.