Xavi elige al relevo de Busquets para ganar LaLiga: el catalán se la quiere jugar a Carletto

Sin ningún tipo de dudas, el gran partido de la jornada 21 de LaLiga Santander será el que enfrentará en el Estadio de la Cerámica al Villarreal CF de Quique Setién y al FC Barcelona de Xavi Hernández mañana, domingo 12 de febrero, a las 21:00h (hora española). Especialmente clave será el duelo para los culés, ya que de llevarse los 3 puntos a la Ciudad Condal, situarían una ventaja de 11 puntos con respecto a su más inmediato perseguidor, el Real Madrid de Carlo Ancelotti que, eso sí, tendría un partido menos (cabe recordar que los blancos disputan hoy la final del Mundial de Clubes, lo que ha obligado a aplazar su partido liguero contra el Elche CF que se jugará el próximo miércoles 15 de febrero a las 21:00h, hora española).

Sin embargo, y a pesar de la buena dinámica que llevan, los catalanes no lo tendrán nada fácil para sacar la victoria contra el Villarreal, más teniendo en cuenta que para dicho partido Xavi no podrá contar con dos piezas claves de sus onces, como son Ousmane Dembélé y Sergio Busquets. Y si bien la baja del francés contra Betis y Sevilla no se notó apenas gracias al paso adelante que dio Raphinha, lo cierto es que la ausencia del capitán se antoja más complicada de resolver por su ascendencia dentro de la plantilla y por los automatismos que tiene interiorizados el equipo con Busquets en el pivote.

Frenkie de Jong, la alternativa más fiable

Así las cosas, una de las claves de la victoria culé en Villarreal podría recaer en encontrar a la pieza idónea para relevar al futbolista nacido en Badía del Vallés y Xavi, consciente de ello, ha entrenado a lo largo de la semana varias alternativas, entre las cuales la de Frenkie de Jong ocupando el sitio de Sergio Busquets es la que más ha convencido al técnico catalán. De este modo, el neerlandés será el elegido para ocupar el centro de la medular culé mañana, presumiblemente acompañado por Ter Stegen en portería; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen y Alejandro Balde en defensa; con Pedri, Kessié y el mencionado De Jong en la zona de máquinas; y con Gavi como falso extremo, Lewandowski y Raphinha completando la línea ofensiva.

Gerard Moreno, duda hasta el último momento

Por su parte, en el Villarreal CF, Quique Setién no podrá contar con Jackson, Lo Celso ni Pedraza (todos ellos lesionados) y tendrá la duda hasta el último instante del estandarte del equipo Gerard Moreno. Así pues, los groguets podrían salir con Pepe Reina bajo palos; defensa de cuatro formada por Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno; con Parejo, Capoue y Baena en el centro del campo; y con Chukwueze, Morales y Yéremy Pino en ataque.