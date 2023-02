Xavi, en alerta… su futuro depende de Ancelotti y una trampa que puede destrozar al Barça

La semana del FC Barcelona no ha sido nada positiva para los intereses del equipo entrenado por Xavi Hernández, si más no hasta el momento. Y es que tras la decepción que supuso la eliminación europea contra el Manchester United del pasado jueves, los culés se despidieron de otro título esta temporada. Sin embargo, lo cierto es que las sensaciones de los catalanes pueden dar un giro radical en LaLiga durante esta jornada, donde su máximo perseguidor por el título, el Real Madrid de Carlo Ancelotti, tiene hoy (a las 18:30h de España) un partido exigente contra el Atlético de Madrid, que el Barça podría aprovechar para aumentar la distancia de puntos en la tabla clasificatoria -siempre y cuando los merengues no consigan los tres puntos en el derbi-.

Ahora bien, además de depender de lo que haga el equipo entrenado por Carlo Ancelotti en el Bernabéu, el Barça también tendrá que ganar su respectivo encuentro de la jornada, en su visita al Power Horse Stadium para enfrentarse a la UD Almería (mañana a partir de las 18:30h, hora española). Un partido que sobre el papel podría parecer asequible para los hombres de Xavi Hernández, teniendo en cuenta que los andaluces ocupan la 17ava posición, pero que en realidad puede ser un enfrentamiento trampa para el Barça.

Y si comentamos que la visita de los culés a Almería se podría complicar, gran parte de las posibilidades de que esto pueda ocurrir recaen en el estado anímico del equipo tras la eliminación europea. De este modo, con tan solo dos entrenamientos de margen, Xavi tendrá que ser capaz de recuperar a su plantilla para igualar la intensidad de un equipo como el Almería que saldrá a morder desde el primer minuto del partido, con el objetivo de sacar un buen resultado contra el líder y alejarse así de las posiciones de descenso.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que el próximo jueves se disputa la ida de las semifinales de Copa del Rey contra el Real Madrid, resulta evidente que Xavi tendrá que hacer algunas rotaciones en el Power Horse Stadium, lo que podría complicar aún más las opciones de un Barça que, presumiblemente, saldrá en Almería con Ter Stegen en portería; Sergi Roberto, Koundé, Christensen y Jordi Alba en defensa; un centro del campo formado por De Jong, Kessié y Busquets; y un tridente ofensivo integrado por Gavi como falso extremo, Lewandowski y Ferran Torres (teniendo en cuenta que Ansu Fati no estará disponible, después de ser baja por una contusión).