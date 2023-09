Xavi Hernández saca las uñas ante Deco y todo el Barça, y escapa de la comparación con Guardiola

Xavi Hernández tiene presentes las críticas que se le hacen en el entorno del FC Barcelona y lo ha demostrado en su última comparecencia ante los medios de comunicación. El técnico ha querido reivindicarse por su trabajo y los títulos logrados.

El Barça afronta un partido de nivel contra el Betis en Montjuic, pero el duelo ante el cuadro verdiblanco ha quedado en un segundo plano después de las palabras del entrenador azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro. Deco, Lamine Yamal y la comparación con Guardiola han vuelto a ser los temas que se han puesto encima de la mesa.

Xavi ha sido nominado a mejor entrenador de la temporada en los premios ‘The Best’ y ha querido dar valor a su trabajo, pero con un tono irónico, cuando se le preguntaba por esto: "Me río... ¡con las castañas que me habéis dado!... y estoy en el The Best. Tremendo. Parece una broma. Es un trabajo del equipo, no le doy mucha importancia. No se la daba de jugador. Se trata de priorizar los éxitos colectivos. Los protagonistas son los futbolistas. Pero me entra la risa, a veces".

La rueda de prensa del técnico ha estado marcada por las reivindicaciones, también con Lamine Yamal, sobre el que había quejas porque no jugaba y ahora porque tiene demasiados minutos y quizás necesite descansar tras dos partidos con la selección española donde debutó y marcó logrando un récord histórico. Pedía a los opinadores que se aclarasen sobre la figura del canterano.

La eterna comparación

Desde que Xavi aterrizó en el banquillo azulgrana, el nombre de Guardiola siempre ha estado presente y flotando en el ambiente, y no porque vaya a ser el recambio en el futuro, sino por el nivel de ambos y lo logrado por uno y otro. Algo que favorece claramente al técnico del Manchester City porque su trayectoria es mucho más larga. Al preguntarle si se puede esperar el mismo tiempo en el Barça que en el club inglés para lograr la Champions, decía que era imposible porque el entorno no lo permitiría. Algo que se puede interpretar como un palo a la directiva y a la dirección deportiva, ya que no parecen dispuesto a tener un proyecto a medio plazo. Aunque Xavi insiste en que su relación con Deco es buena, algunos creen que es la medida que se ha tomado desde la junta para quitarle poder al míster.