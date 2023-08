Xavi Hernández se enfada y Raphinha pide perdón: indignación total en el Barça por las consecuencias

Xavi Hernández y Raphinha fueron expulsados con roja directa en el partido contra el Getafe de la primera jornada de La Liga 2023/24. En las próximas horas se conocerán las sanciones que se les van a imponer.

El encuentro entre el Getafe y el FC Barcelona viene siendo muy competido en las últimas temporadas, como demuestran los pobres resultados que han conseguido los azulgranas en el Coliseum Alfonso Pérez. Duelos trabados, con poco ritmo, en los que faltan ocasiones y donde lo defensivo prima por encima de los ofensivo. Partidos incómodos en los que cuesta no desconcentrarse y perder la calma. Y eso es lo que vimos en la primera jornada del campeonato que acaba de comenzar. Después de varios choques con Gastón Álvarez, Raphinha golpeó al uruguayo mientras buscaba un desmarque a portería. El árbitro, Soto Grado, le mostró la tarjeta roja directa como indica en el acta: “En el minuto 42 el jugador (11) Raphael Dias Belloli fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un adversario con el brazo con uso de fuerza excesiva, cuando el balón estaba en juego, pero no en disputa entre ambos”. La posible sanción para el brasileño, teniendo en cuenta los precedentes, es de entre dos y tres partidos, por lo que se podría perder los partidos contra Cádiz (como local), Villarreal (como visitante) y Osasuna (como visitante).

Raphinha utilizó su cuenta de Instagram para pedir perdón horas después: “Bueno, me gustaría venir aquí y disculparme con mis compañeros de equipo, el staff, los aficionados y todos los que me siguen aquí en Instagram. Me equivoqué y podría haberle costado más al equipo. No es la forma en la que yo quería comenzar la temporada. Soy consciente y responsable de lo que pasó ayer por la noche, con los errores aprendemos a mejorar y sin duda mejoraré con mis errores. Muchos de ustedes ahora me están odiando, pero eso no me impedirá seguir dando lo mejor de mí por esta camiseta, soy culer y seguiré siendo uno de ustedes. Espero poder compensar mi error en todo lo posible con y por este escudo.”

Doble sanción

Xavi Hernández también fue expulsado en el duelo frente al Getafe. El técnico protestó al cuarto árbitro que no se señalase lo que para él era una falta sobre Abde de Djene, y se expone a una sanción de dos partidos por ello. Soto Grado lo explica en el acta: “En el minuto 70 el técnico Xavier Hernández Creus fue expulsado por el siguiente motivo: Salir de su área técnica con los brazos en alto hacia la zona de mi 4º árbitro protestando de manera ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido con anterioridad por mi 4º árbitro. Una vez expulsado se quedó en la boca del túnel de vestuarios teniendo que ser advertido el delegado de campo para su desalojo".