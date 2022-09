Xavi le destierra y se va con RDT: inútil parche de 18 kilos del Barça

La historia de Braithwaite en el Barcelona es de ésas con las que te ilusionas al principio, pero luego te das cuenta de que no va a tener ningún tipo de recorrido. El danés recaló en el Camp Nou en invierno de 2020 procedente del Leganés a cambio de 18 millones, un refuerzo de urgencia ante la lesión de Dembélé que le haría perderse el resto de la temporada. El delantero de 31 años estaba ante la oportunidad de su vida, pues nunca había jugado en un equipo grande y el mal momento que atravesaba Luis Suárez con cuerpo técnico y directiva le llevó a ser de las principales opciones en ataque para el conjunto azulgrana.

Finalmente, con la llegada de Xavi a finales del año pasado, y de los fichajes que le acompañaron para tratar de salvar el año terminaron de mandar a Braithwaite al ostracismo. El técnico de Terrasa afirmó públicamente su deseo de no contar con el jugador, que, por su parte, trató de tensar la cuerda lo máximo posible para cumplir su contrato con el Barcelona hasta 2024.

Ahora, tras rescindir con los culés, inicia una nueva aventura no muy lejos de Can Barça, pues su fichaje por el Espanyol le llevará a cumplir su deseo de seguir viviendo en Barcelona, aunque se trate del máximo rival de la ciudad. Allí se encontrará con Raúl de Tomás, delantero que ha protagonizado uno de los culebrones del verano al manifestar su deseo de salir, pero sin llegar a encontrar a nadie que pudiera asumir su fichaje.

En este sentido, el director deportivo del conjunto perico, Domingo Catoira confirmó que la única oferta existente fue la del Rayo Vallecano, a la cual se refirió así en rueda de prensa: "No ha habido ninguna oferta durante todo el verano. Sí que hubo una predisposición desde el minuto 1 del jugador de abandonar la entidad. Él nos pide ayer que escuchemos la oferta, pero hay unos mínimos a cumplir. No podemos aceptar por las prisas. El final de la operación no se lleva a cabo porque no hay acuerdo real”, concluyó el directivo del equipo blanquiazul.