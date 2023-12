Xavi le ofreció ser el 10 como Leo Messi y echar a Raphinha, pero vale 45M y Simeone pide el fichaje

Hace ya semanas que Xavi Hernández está con la mosca detrás de la oreja respecto de la falta de capacidad goleadora de sus atacantes. Y es que, a la pésima racha que está atravesando Robert Lewandowski, hay que sumarle que el resto de los delanteros culés, tampoco están aportando una dosis extra de goles para suplir el bajón del polaco, algo que esperan paliar con la llegada de un Vitor Roque, que difícilmente será suficiente para que el Barça recupere el gol que tanta falta le hace. En este sentido, como ya os contamos en Don Balón, los culés vieron en Mason Greenwood la respuesta. Sin embargo, su fichaje es cada vez más complicado.

Xavi encantado con el inglés, pero está lejos

Según cuentan desde Inglaterra, el Barça la habría ofrecido a Greenwood la posibilidad de enfundarse el dorsal número 10 y ser el heredero al trono que dejó vacío Leo Messi y que Ansu Fati nunca fue capaz de ocupar. En este sentido, el inglés cuenta con potencial de sobra para ser una de las caras del Barça.

Sin embargo, el conjunto blaugrana no dispone de la capacidad económica para hacer frente a las exigencias del United, que pide un mínimo de 45 millones de euros, cifra inalcanzable para los culés, a no ser que cierren salidas como la Raphinha, que con Greenwood ya no tendría sitio en el club.

Simeone, al acecho de su nueva estrella

Por otro lado, el Atlético de Madrid y Diego Simeone también se han metido de pleno en el ajo y según cuenta Marca, los colchoneros ya habrían hecho los primeros contactos para tantear si la llegada del inglés sería una opción viable, pues desde el Manchester United parece que no están por la labor de contar con su canterano, que tras sus graves problemas extradeportivos de los cuales fue absuelto, de modo que no habría problemas en entablar negociaciones para el fichaje de un jugador cuyo potencial está a la altura de otras estrellas como Rashford y que formaría una dupla temible con Antoine Griezmann en el Civitas Metropolitano.

Así pues, se complica mucho la llegada de Mason Greenwood al Barça, donde comienzan a ver que no podrán competir con el Atlético de Madrid en cuanto a la oferta económica, al menos por ahora, con el límite salarial culé, totalmente desbordado.