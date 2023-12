Lewandowski y João Félix se libran: el Barça opta por la venta de 2 galácticos para recaudar 110M

El FC Barcelona está focalizado en varios frentes de cara ya a la primera semana de enero, donde se juega en tres partidos complicados sus opciones de conseguir (o de seguir vivo) tres títulos (ante Las Palmas, Barbastro y Osasuna) y lo hace con una cara nueva ilusiónate, como es Vitor Roque, sin embargo, la situación económica del club no impide que la planificación de la temporada que viene esté ya en marcha y esta afecta tanto a Xavi Hernández como a varias de sus figuras, entre ellas Lewandowski, João Félix y sobre todos otros dos cracks más.

Éxito y necesidad

Si ya os contábamos que el Barça no imposibilita la opción de cambiar de entrenador en junio si las cosas no salen como esperan; a la vez el club se prepara para posicionarse en el próximo mercado de fichajes veraniego donde se puede ver forzado a vender para poder fichar y mantener lo que ya posee, y así como la salida de Robert Lewandowski parecía una posibilidad, así como el abandono del fichaje definitivo de João Félix, lo cierto es que los dos nombres que se barajan en estos momentos, según fuentes cercanas al club, para salir en época estival son otros dos titulares: Jules Koundé y Raphinha.

Es evidente que el Barça no tiene necesidad de conservar a tantos centrales como posee -al jugador francés hay que unir a Iñigo Martínez, la posibilidad de Marcos Alonso, Ronald Araujo y Andreas Christensen- y si bien el jugador que se ha visto más damnificado esta campaña en minutos y protagonismo con la llegada de Martínez y Cancelo ha sido el futbolista danés, en verdad, el caché del ex del Sevilla es muy superior y, por tanto, es el único junto a Araujo (considerado intrasferible) que puede dejar mucho dinero en las arcas. Además, el jugador ha sido molesto para el técnico en fases de la temporada actual y la anterior por su rol como lateral e incluso no se ha negado a ser vendido en el pasado verano, por lo que su compromiso está puesto en tela de juicio.

Y con Raphinha pasa tres cuartas partes de lo mismo, es un jugador que tiene mercado y por tanto uno que puede dejar dinero en can Barça. Con él, además, se da el caso de que la llegada de Tigrinho, que podría jugar caído a banda, y el estallido de Lamine Yamal le complican las cosas, pero sobre todo su falta de capacidad para el desborde y el gol, asuntos que hacen que sea carne de mercado si llega una oferta atractiva.

Es decir, el Barça no quiere desprenderse de estos dos jugadores, pero sí son los más prescindibles si hay que elegir salidas millonarias y juntos están tasado en 110 M (60 y 50), una cifra muy tentadora en tiempos de escasez.