Xavi lo vio antes que nadie: su plan con Koundé triunfa, Isco lo sufre

Uno de los partidazos de la jornada y de lo que llevamos hasta ahora en LaLiga se decantó claramente a favor del Barcelona gracias, entre otras cosas, al gran encuentro del ex sevillista Koundé, que se afianza como el as bajo la manga de Xavi para el puesto de lateral derecho. El defensor francés colaboró con dos asistencias en la victoria por 0-3 de su equipo, las que terminaron con los goles de Lewandowski y de Eric García, y cuajó un partido muy completo en una posición que venía siendo un quebradero de cabeza para el conjunto azulgrana. El tanto restante lo marcó Raphinha, y si hubo alguien que sufrió de lleno, no sólo el resultado, sino el partidazo de Koundé, ese fue un Isco que no pudo destacar en su primera titularidad con el equipo.

El malagueño, que ayer partía desde la banda izquierda, sufrió en sus carnes la consistencia y el despliegue en ataque del francés, lo que puso en evidencia a un ex madridista en el que hay puestas muchas esperanzas en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla solo suma un punto de 12 posibles, y la afición está que trina ante el mal desempeño de su equipo en el mercado de fichajes. Los casi 100 millones invertidos en las ventas de Diego Carlos y el propio Koundé apenas han sido invertidos, y solo 28 se han destinado a las compras de los centrales Nianzou y Marcao. Los demás refuerzos han llegado libres como son los de Isco y Januzaj o cedidos como Telles y Dolberg.

Pero volviendo al Barcelona, Xavi empieza a encontrar lo que realmente fue a buscar con el fichaje de Koundé. Donde todos veían a un central que se acoplaba a la perfección al estilo blaugrana, el de Terrasa se ha mantenido en su idea de sacar sus virtudes como lateral, puesto donde solo en muy contadas ocasiones se le ha visto rendir tanto en el Sevilla como en Francia.

Una maniobra que ha llegado a producirse gracias al esfuerzo del club en la contratación de un jugador que lo tenía hecho con el Chelsea, pero que terminó respondiendo a la llamada de Xavi desde el Camp Nou.