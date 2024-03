Xavi se lo deja claro a Deco con el crack echaría a Lewandowski: 60M al banquillo por una joya culé

El choque entre Barça y Mallorca fue un encuentro prácticamente definitivo a la hora de definir las últimas sensaciones antes del partido más importante de la temporada. La final que enfrentan los culés en la visita del Nápoles en estos octavos de final implica muchas cosas para los culés. Ante esta situación, Xavi ya mostró varias pistas de cara al posible once que saltará al campo ante el conjunto italiano, un equipo en el que, presumiblemente, no parece que Vitor Roque vaya a estar.

El brasileño llegó en enero como la gran alternativa a Robert Lewandowski, que atravesaba el peor momento de toda su carrera en cuanto a acierto de cara a puerta. Sin embargo, la adaptación del Tigrinho no parece ir como se hubiera esperado Deco, que acabó dando el ‘OK’ al pago de 60 millones por un jugador que, en estos momentos, está a la cola en la rotación de delanteros. Incluso por detrás de Marc Guiu.

Ni como 9, ni mucho menos extremo

La realidad es que Vitor Roque es un jugador nacido para jugar en la posición de delantero centro. El ex del Athletico Paranaense demostró en Brasil que es un puñal cuando puede correr con metros por delante y, con confianza, es toda una garantía desde dentro del área. Por su parte, Xavi no parece ver todas esas cualidades en el joven de 18 años, al que casi no ha ubicado como 9 puro. Y es que, ni sentando a Lewandowski ante el Mallorca, acabó dando el paso, pues fue el canterano, Marc Guiu, el elegido para ser la referencia del equipo en punta.

No fue hasta la última media hora de partido que Roque entró junto a Lewandowski y acabó obligado a jugar abierto en banda izquierda, donde, sus pocos recursos en el uno contra uno lastran en exceso su capacidad de generar peligro, pues solamente puede aportar carreras al espacio y desmarques, algo muy lejano a lo que puede ofrecer desde el carril central.

Y es que, no parece que en Xavi haya un gran fan de Vitor Roque. Más bien lo contrario, pues el egarense ha mostrado muchas reticencias a la hora de dar rienda suelta al brasileño que ha mostrado tantas luces como sombras en su corto periplo en can Barça, donde Deco lo fichó como estrella y Xavi lo mandó al banquillo, por detrás de su joya, Marc Guiu.