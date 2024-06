Xavi se ríe de Flick y retrata a Lewandowski, Raphinha y De Jong: su doble revolución genera pavor

En principio, las directrices que tenía Xavi no han de desplazarse demasiado de las que pretende imponer en su Barça Hansi Flick, sin embargo, el trabajo que exige el alemán conlleva importantes sacrificios que al preparador catalán no han solido salirle bien. Por eso, ya el entrenador saliente advertía al entrenarte de las dificultades que tendrá que afrontar como nuevo preparador del Barça.

Del mercado al tapete verde

Dejando a un lado las necesidades que el mercado de fichajes veraniego pueda cubrirle al Barça, que no serán muchas y desde luego no serán de enorme carga económica, Flick, como decimos, no se aparta demasiado de la idea de juego de Xavi, que se basa básicamente en dos armas innegociables que permiten un futbol vistoso, aunque no siempre efectivo, como son el ritmo alto y la posesión mantenida del esférico.

Dificultades por el tipo de plantilla

En definitiva, Flick quiere que su equipo tenga el control del esférico y, a la vez, realice una presión altísima sobre el rival, asfixiando su salida. Desde luego esto no siempre es posible y no en todos los escenarios, pero en el caso del Barça genera dudas. Xavi ya lo ha intentado, pero ha adolecido de importantes obstáculos; el primero, la edad y forma física de su tipo de jugadores, donde muchas veces superada la franja que formaban Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal, la medular culé ha permitido enormes espacios al rival.

Y esto sucede en parte porque el Barça no tiene un pivote organizador de contención que sujete las acometidas del rival y sea lo suficientemente creativo para no desentonar en la precisa posesión. Además, genera muchos problemas últimamente al Barça tirar la línea defensiva muy alta, donde ha permitido situaciones muy favorables a los rivales. A la vez, si bien el Barça tiene en Gundogan, Pedri y De Jong a futbolistas de gran capacidad de asociación, estos no han funcionado con la claridad necesaria para impedir esas contras letales; sin ir más lejos, ante Real Madrid o Girona.

Por todo ello, de la intención de Flick al hecho resta mucho trabajo, ya lo advirtió Xavi, donde sobre todo en Europa han pagado esa falta de coordnación entre las dos partes del plan.