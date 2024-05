Xavi somete a João Félix y Simeone le ha buscado sustituto: máxima ilusión en el Atleti y Argentina

Quizá Deco, que es quien más presionó por su fichaje, sea la persona que más apoya el interés del Barça en João Félix, pero hay que decir que el director deportivo se está quedando solo, y no solo por lo económico, deportivamente no convence el menino de ouro y al que menos lo hace es el más importante: Xavi Hernández. Con ello, el Atleti parece el futuro del portugués. O no, porque el Cholo Simeone piensa en otro crack.

Piedras sobre su propio tejado

Quizá el entorno de João Félix debía haberle presionado para que fuera más cauto con respecto a sus manifestaciones públicas con respecto al club que todavía figura como su propietario, un Atlético de Madrid que ha sufrido, desde su entrenador a su afición, los continuos desplantes del jugador, más que nada porque puede pasar lo que está sucediendo, que el Barça, como sucedió en el Chelsea, cada vez piense menos en ficharlo y se vuelva a quedar sin equipo de cara a este mercado de fichajes.

Desde luego, si nos atenemos a la idea que de él tiene Simeone, su futuro no estará en el Metropolitano. Pero esta tampoco es mucho más positiva en Xavi, que ni lo pidió ni quiere que ni un euro de los fichajes culés de verano vayan en su dirección. Y, además, sobre todo en clave atlética, el conjunto colchonero está en primera fila para hacerse con otro crack que cerraría totalmente las puertas al luso: Paulo Dybala.

Decía recientemente el técnico argentino del Atlético sobre La Joya: “me encontré a Dybala en un restaurante, estuvimos charlando y le dije lo que pensaba de él, que es un excelente futbolista”. Es decir, aquel viejo deseo del Cholo va tomando forma, más teniendo en cuenta que la libertad de Dybala vale ‘solo’ 12M, una cantidad asumible y que podría facilitar la salida de Álvaro Morata, Memphis Depay o Ángel Correa.

Ahora mismo, de hecho, vemos más factible un Atleti con Dybala en sus filas que con el portugués en ellas.