Giro radical en el futuro de Greenwood: el Barça propone; el United duda ¿Es la maniobra del año?

La falta de fondos y, por tanto, capacidad de maniobra en can Barça de cara al mercado de fichajes estival, debido a su delicada situación financiera, obliga a estrategias de todo tipo para modificar la plantilla actual, que ha fracasado en cuanto a títulos se refiere, y una de ellas sale ahora a la luz, compete a Mason Greenwood, jugador del Manchester United aunque cedido en Getafe, y a un descarte del club catalán: Vitor Roque.

Rectificar a tiempo, con todo lo que supone

El Barcelona, con el único reto de intentar acabar la temporada en la segunda posición de LaLiga EA Sports para no perderse la Supercopa de España, otea el mercado y hay un jugador que viene interesando desde hace tiempo, sería un fichaje galáctico y, por circunstancias excepcionales, está al alcance por mucho menos que su teórico valor de mercado. Ósea, es una ganga. Y ese menos bien vale al club culé ponerse una vez rojo con la venta del que reconocen fichaje fallido, como es ya Tigrinho.

Cambio de cromos

Así, HITC asegura que el FC Barcelona ha propuesto al United intercambiar cromos entre Mason Greenwood y Vitor Roque y se tiene constancia de que los red devils al menos se lo están pensando, lo cual no es poco decir para los segundos. Pensarán, ¿por qué querría el equipo inglés perder a un jugador joven y con un talento desbordante, como posee el futbolista inglés, por un chaval, el brasileño, que apenas ha demostrado nada? Sencillo, primero porque creen en el segundo, pero sobre todo porque lo de Greenwood y los diablos rojos está condenado al fracaso.

Complicada situación; respuesta de mercado

La opinión inglesa está en pie de guerra con Greenwood y su escándalo doméstico, del que salió absuelto. Lo lleva estando desde que este estalló y eso no se borra ni de la grada de Old Trafford, que no quiere a su jugador allí, ni tampoco del resto de la Premier, y eso limita el mercado de los diablos rojos con el exinternacional con los three lions; por tanto, en la hoja de ruta del equipo británico, poder al menos hacerse con Vitor Roque, un jugador prometedor, es quizá un mal menor; tal vez, un buen negocio. Veremos qué es lo que quiere hacer Greenwood, cuya voluntad, de querer ser blaugrana, puede ser medio fichaje culé.