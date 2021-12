Y llegó el problemón para 'Carletto' con Casemiro: Camavinga, a escena

¿Cómo sopesar, más aún para un técnico de ideas fijas y que rota muy poco, cuál es el momento de perder a uno de los pilares del equipo, uno de esos que carecen de recambio? Complicado, ¿verdad? Pues esta es la tesitura en la que se encuentra Carlo Ancelotti con respecto a Carlos Henrique Casemiro, que deberá perderse al menos un partido en un tramo de la competición en LaLiga muy delicado ¿La solución? Eduardo Camavinga y la que puede ser su verdadera prueba de oro.

O lo que es lo mismo: al francés le puede venir la oportunidad sin habérsela ganado a ojos del míster, pero oportunidad, al fin y al cabo. Dicho sea de paso, Camavinga, si finalmente debe hacer las veces de Casemiro por la ausencia del brasileño deberá obtener una cuantiosa ayuda de los centrales y de Modric y Kroos ya que no es un pivote defensivo al uso. Es más, si Casemiro se cae, como parece que ocurrirá, su recambio natural en la plantilla debería ser Antonio Blanco, pero dado que Ancelotti nunca cuenta con él creemos que la baza para el italiano será al joven mediocampista galo.

Pero, ¿por qué iba a tener que ausentarse Casemiro? Básicamente lo hará muy probablemente porque es un jugador muy dotado para la recuperación y la refriega, lo que a la vez le convierte en imprescindible pero transparente en cuanto a las tarjetas se refiere, su exposición lo lleva a ganarse dichas sanciones con cierta asiduidad, y ante la Real Sociedad, si juega, lo hará apercibido; es decir, si ve una tarjeta en el Reale Arena se perderá el derbi en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid.

Hay otra opción. Casemiro lleva sin descansar en liga desde la única derrota del Madrid en la competición, en Barcelona ante el Espanyol (2-1), donde solo jugó 29 minutos, por lo que necesita descansar y, estando apercibido, Ancelotti lo podría reservar; siendo así que, de los intocables, Casemiro pasa a ser un candidato a ceder su puesto en el once mañana. No obstante, Carletto se pregunta: ¿qué partido es más importante, el de mañana o el derbi? Solo hay dos opciones sobre este hecho, que Ancelotti considere de igual importancia sendos duelos y mañana Casemiro sea parte del once y pueda perderse el choque ante el Atleti o que lo reserve. Si escoge la primera opción y dado el estilo del brasileño, Camavinga tendrá su prueba de fuego frente a los colchoneros mu probablemente; sea como fuere, Casemiro va a faltar y Camavinga es la solución.