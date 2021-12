Ancelotti y Florentino, lista la botella de champán: 8 días y 2 hitos

El Real Madrid no está jugando bien en estos momentos, posiblemente fruto de la falta de frescura en las mismas piernas que siempre suele utilizar Carlo Ancelotti sobre el tapete verde (rara vez cambia el once, al menos hondamente), pero sin embargo la calidad de su bloque de oro, su once de gala, suele decidir los partidos a su favor aún cuando no lo merece, como ante el Sevilla y el Athletic, y eso lleva al equipo de Ancelotti y Florentino a un horizonte alentador: en 8 días tienen 2 factores que pueden cambiarlo todo.

Y es que si miramos el exigente calendario del Real Madrid en liga en este mes de diciembre (también de comienzos de enero) podemos ver que, tras ganar a hispalenses y bilbaínos, el Madrid tiene por delante dos citas ligueras que pueden darle un porcentaje muy alto del título de liga antes de acabar 2021, lo que sería pura tranquilidad para el proyecto merengue. No en vano, el Madrid juega sus dos próximos compromisos ligueros frente al tercer y segundo clasificado.

Es decir, ahora mismo el Madrid le saca siete puntos al Atleti, segundo y con un partido menos (se jugará el próximo día 22 de diciembre), por lo que si consigue ganar sendos retos -uno en el Reale Arena, este sábado; otro en el Bernabéu, el próximo domingo día 12, ante los colchoneros- los blancos pueden meter otro saco de puntos a sus dos inmediatos perseguidores, lo que equivaldría a llegar a enero con una renta muy amplia sobre sus adversarios.

El Madrid ganó al Barça en el Camp Nou y ahora mismo saca a los de Xavi Hernández 13 puntos; también doblegó al Sevilla (cuarto en la tabla) en el coliseo blanco (tiene una distancia de 8 puntos con los de Julen Lopetegui) y si consigue ganar a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid en los próximos ocho días de competición, los de Carletto, el equipo de Florentino, tendrá media liga en el bolsillo, ya que con semejante colchón de puntos obligaría a la perfección a sus adversarios en los próximos meses.